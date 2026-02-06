Puzzi 2/1 Bp
Максимальная свобода движений при глубоком удалении пятен с любых текстильных поверхностей: мощный компактный моющий пылесос с аккумулятором 36 В и эргономичной насадкой для мягкой мебели.
Прочный, долговечный и мощный с удобством беспроводного использования: аккумуляторный моющий пылесос Puzzi 2/1 Bp. Этот компактный аппарат идеально подходит для точечной уборки и удаления пятен, эффективно справляясь как со свежими, так и с устаревшими загрязнениями на текстильных поверхностях, в частности, на мягких стульях, диванах, автомобильных сиденьях и т.д. Благодаря высокой мощности всасывания, Puzzi 2/1 Bp быстро удаляет пятна, обеспечивая при этом ускоренное высыхание тканей. Компактный дизайн, малый вес и эргономичная ручка делают аппарат удобным для транспортировки одной рукой. Для наилучших результатов очистки, моющий раствор подается под давлением, глубоко проникает в волокна текстиля, а затем вместе с растворенной грязью эффективно всасывается обратно. В стандартную комплектацию входят: насадка для мебели, распылительно-всасывающий шланг, отдельные контейнеры для чистой и грязной воды, а также встроенный отсек для хранения аксессуаров. Обратите внимание: при заказе Puzzi 2/1 Bp аккумулятор Kärcher Battery Power+ на 36 В и соответствующее быстрозарядное устройство необходимо приобрести дополнительно.
Особенности и преимущества
Отличная эффективность уборки.Отличная очистка с заметным эффектом «до и после». Высокая мощность всасывания, благодаря высокому разрежению. Насадка для мебели обеспечивает чрезвычайно тонкое и равномерное распиление.
Компактный дизайн и максимальная мобильностьИдеально подходит для узких и труднодоступных мест. Отсутствие проводов для свободы движения и универсального использования. Благодаря компактному дизайну, аппарат можно хранить в любом месте.
Профессиональное качество: сверхпрочный и долговечный.Эффективная турбина со сроком службы 1000 часов. Прочный и износостойкий мембранный насос. Компактная, укороченная и долговечная насадка для мебели.
Универсальность: аккумуляторная платформа Kärcher 36 В
- Совместимость: все аккумуляторы платформы Kärcher Battery Power+/Power 36 В.
- Удобный индикатор остаточного времени работы, расположенный на аккумуляторе.
- Быстрая и простая замена мощного аккумулятора.
Удобная концепция управления
- Практичный поворотный переключатель для включения/выключения.
- Эргономичная насадка для мебели, которой можно легко управлять одним пальцем.
- Быстрое заполнение и опорожнение баков.
Эргономичная короткая насадка для мягкой мебели
- Прочная конструкция, идеально подходит для использования в узких пространствах, например, в салонах автомобилей.
- Отличное распыление с уменьшенным потреблением воды.
- Эргономичный дизайн с удобной двухкомпонентной ручкой.
Легкость транспортировки
- С эргономичной ручкой для дополнительного комфорта.
- Возможность транспортировки по лестницам и ступенькам одной рукой.
- Мобильность использования, например, для внутренней очистки автомобилей или загородного дома.
Съемный бак
- Контейнеры для чистой и грязной воды легко снимаются.
- Быстрое заполнение водой, благодаря системе Quick & Easy.
- Контейнер для грязной воды легко опорожняется и очищается.
Интегрированный органайзер для аксессуаров.
- Крепление с помощью прочной резиновой ленты и крюка.
- Всасывающий шланг и насадка для мягкой мебели защищены от утери при транспортировке.
- Простое хранение аппарата, включая аксессуары.
Опционально: доступны совместимые моющие средства
- Наполните контейнер свежей водой, как описано в инструкции.
- Отличное удаление пятен с мягкой мебели и текстиля.
- Использованный моющий раствор всасывается вместе с грязью.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 36 В
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|1,7 / 2,9
|Расход воздуха (л/с)
|16
|Разрежение (кПа)
|16
|Расход моющего раствора (мл/мин)
|350
|Давление распыления (МПа)
|0,16 - 0,22
|Мощность турбины (Вт)
|350
|Мощность насоса (Вт)
|4
|Потребляемая мощность (Вт)
|350
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|72
|Номин. диаметр аксессуаров ( )
|DN 30
|Необходимое количество аккумуляторов (шт.)
|1
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (/мин)
|Обычный режим: / 46 (7,5 Ач) Обычный режим: / 37 (6,0 Aч)
|Зарядный ток (A)
|6
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|3,74
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5,4
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|410 x 235 x 250
Scope of supply
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
- Шланг для распыления/всасывания: 1.9 м
- Короткая ручная насадка для мебели
- Бак для чистой воды
- Бак для грязной воды
- Моющее средство: RM 764 N, 125 мл
Оснащение
- Фиксатор шланга для транспортировки.
- Интегрированный органайзер для аксессуаров.
- Форсунка: Насадка для мягкой мебели, оранжевая
Видео
Области применения
- Удаление пятен с мягкой мебели и обивки
- Точечная обработка пятен на ковровых покрытиях
- Удаление пятен с автомобильных сидений из текстиля
- Очистка любых текстильных поверхностей