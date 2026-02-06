Прочный, долговечный и мощный с удобством беспроводного использования: аккумуляторный моющий пылесос Puzzi 2/1 Bp. Этот компактный аппарат идеально подходит для точечной уборки и удаления пятен, эффективно справляясь как со свежими, так и с устаревшими загрязнениями на текстильных поверхностях, в частности, на мягких стульях, диванах, автомобильных сиденьях и т.д. Благодаря высокой мощности всасывания, Puzzi 2/1 Bp быстро удаляет пятна, обеспечивая при этом ускоренное высыхание тканей. Компактный дизайн, малый вес и эргономичная ручка делают аппарат удобным для транспортировки одной рукой. Для наилучших результатов очистки, моющий раствор подается под давлением, глубоко проникает в волокна текстиля, а затем вместе с растворенной грязью эффективно всасывается обратно. В стандартную комплектацию входят: насадка для мебели, распылительно-всасывающий шланг, отдельные контейнеры для чистой и грязной воды, а также встроенный отсек для хранения аксессуаров. Обратите внимание: при заказе Puzzi 2/1 Bp аккумулятор Kärcher Battery Power+ на 36 В и соответствующее быстрозарядное устройство необходимо приобрести дополнительно.