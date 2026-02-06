Aspirator cu spalare prin injectie-extractie profesional cu acumulator Puzzi 2/1 Bp
Libertate maximă de mișcare la îndepărtarea petelor în profunzime, pe orice textile: aparat portabil de extracție prin pulverizare, fără fir, 36 V, cu duză ergonomică pentru tapițerie.
Robust, durabil și puternic, cu flexibilitate fără fir: Puzzi 2/1 Bp este un aparat de curățare prin extracție cu pulverizare, alimentat cu baterie. Acest dispozitiv portabil poate fi utilizat atât pentru curățarea localizată, cât și pentru îndepărtarea petelor, eliminând fără efort petele proaspete sau uscate de pe textile precum scaune tapițate, canapele, scaune auto și multe altele. Puzzi 2/1 Bp îndepărtează rapid toate petele datorită performanței excepționale de aspirare, asigurând și timpuri de uscare reduse. Datorită designului compact, greutății reduse și mânerului ergonomic, aparatul este ușor de transportat cu o singură mână. Pentru cele mai bune rezultate de îndepărtare a petelor, soluția de curățare este pulverizată sub presiune adânc în fibrele textile, apoi aspirată împreună cu murdăria desprinsă. Accesorii incluse standard: duză pentru tapițerie, furtun de pulverizare/aspirație, recipiente separate pentru apă curată și murdară, plus spațiu integrat pentru depozitarea accesoriilor. Atenție! La comandarea acestui aparat, rețineți că bateria Kärcher Battery Power+ de 36 V și încărcătorul rapid corespunzător trebuie comandate separat.
Caracteristici si beneficii
Performanță de curățare remarcabilăCurățare excelentă cu un efect clar „înainte și după” Vaccum ridicat pentru o putere de aspirare excelentă Model de pulverizare extrem de fin și uniform din duza tapițeriei.
Design compact cu înaltă mobilitateIdeal și pentru spații înguste sau greu accesibile. Libertate de mișcare fără fir și utilizare flexibilă. Poate fi depozitat oriunde datorită designului compact.
Calitate profesională: deosebit de robustă și durabilăTurbina eficientă, cu o durată de viață de 1000 de ore. Pompă cu diafragmă foarte robustă și rezistentă. Duză pentru tapițerie compactă, extra-scurtă și durabilă.
Flexibilitate totală: platforma Kärcher de 36 volți
- Compatibil: toate bateriile Kärcher Battery Power+/Power de 36 V.
- Afișaj practic al timpului de funcționare rămas chiar pe baterie.
- Bateria puternică este rapid și ușor de înlocuit.
Concept de operare deosebit de prietenos cu utilizatorul
- Comutator rotativ practic pentru pornire/oprire.
- Duză ergonomică pentru tapițerie, operabilă cu un singur deget.
- Recipientele pot fi umplute și golite rapid.
Duză de tapițerie extra-scurtă cu design ergonomic
- Design robust, potrivit pentru utilizare în spații înguste, cum ar fi interiorul vehiculelor.
- Model de pulverizare excelent, cu consum redus de apă.
- Design ergonomic, cu mâner confortabil în două părți.
Usor de transportat
- Cu mâner ergonomic pentru transport sporit.
- Proiectat pentru transport cu o singură mână pe scări.
- Portabilitate: ex. pentru curățarea interiorului vehiculelor sau a caselor de vacanță.
Containere detașabile
- Rezervoarele de apă curată și murdară sunt ușor de îndepărtat.
- Umplerea cu apă se face rapid datorită sistemului Quick & Easy.
- Rezervorul de apă murdară este ușor de golit și curățat.
Depozitarea integrată a accesoriilor
- Fixare cu ajutorul unei benzi de cauciuc rezistente și a unui cârlig.
- Fără risc de pierdere a furtunului de aspirație și a duzei pentru tapițerie în timpul transportului.
- Aparatul și accesoriile pot fi depozitate cu ușurință.
Opțiune: detergenți compatibili disponibili
- Umpleți recipientul cu apă curată conform instrucțiunilor.
- Îndepărtare excelentă a petelor de pe tapițerie și textile.
- Soluția de curățare este extrasă și aspirată împreună cu murdăria.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Platforma bateriei.
|Platformă baterie 36 V
|Rezervor apă curată / reciclată (l)
|1,7 / 2,9
|Debit aer (l/s)
|16
|Vacuum (kPa)
|16
|Rată de pulverizare (ml/min)
|350
|Presiune pulverizare (MPa)
|0,16 - 0,22
|Putere turbina (W)
|350
|Putere pompă (W)
|4
|Puterea motorului (W)
|350
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|72
|Dimensiunea nominală a accesoriului ( )
|ID 30
|Numărul de baterii necesare. (Bucată)
|1
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (/min)
|Modul normal: / 46 (7,5 Ah) Modul normal: / 37 (6,0 Ah)
|Curent de încărcare. (A)
|6
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Culoarea
|antracit
|Greutate fără accesorii (kg)
|3,7
|Greutate cu ambalaj (kg)
|5,4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|410 x 235 x 250
Scope of supply
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse
- Furtun de stropire şi aspirare: 1.9 m
- Duza scurtă pentru tapițerie cu maner
- Rezervor de apă curată
- Rezervor de apă murdară
- Detergent: RM 764 N, 125 ml
Echipament
- Blocarea furtunului
- Depozitarea integrată a accesoriilor
- Muștiuc pentru duză: Duza pentru tapițerii, portocaliu
Video
Domenii de intrebuintare
- Îndepărtarea petelor de pe tapițerie și mobilier tapițat.
- Tratament direcționat pentru petele de pe covoare.
- Îndepărtarea petelor de pe scaunele textile ale vehiculelor.
- Curățarea tuturor suprafețelor textile.