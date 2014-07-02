Профессиональный моющий пылесос Puzzi 30/4
Puzzi 30/4 является самым тихим моющим пылесосом в своем классе (лишь 66 дБ(А)). Моющий пылесос Puzzi 30/4 - экономичное решение для очистки ковровых покрытий большой площади. Вертикальная конструкция обеспечивает удобство в обращении и экономию места при хранении и транспортировке.
Puzzi 30/4 является самым тихим моющим пылесосом в своем классе (всего 66 дБ (А)). Вертикальная конструкция обеспечивает удобство в работе и экономию места при хранении и транспортировке. Аппарат оснащен широкой (350 мм) насадкой для пола с эластичной уплотняемой полосы и отличается очень высоким расходом воздуха, что позволяет на 30% ускорить высыхание ковров (по сравнению с моделями конкурентов). Профессиональный ковромоечный экстрактор Puzzi 30/4 реализован на основе новой вертикальной концепции с инновационной насадкой для пола. Сочетает в себе мобильность и высокую производительность. Отличается низким уровнем шума, эргономичным и простым управлением. Модель незаменима для глубокой чистки всех видов ковровых покрытий и текстильной обивки мягкой мебели. Инновационная насадка для пола: насадка имеет подвижную всасывающую планку на шарнирах, которая обеспечивает эффективный сбор влагипод любым углом и в труднодоступных местах. Преимуществами являются большая рабочая ширина 350 мм и длиный всасывающий шланг - 4 м. Повышенная производительность: мощная всасывающая турбина моющего пылесоса Puzzi гарантирует низкую остаточную влажность. Выигрыш времени до 63% по сравнению с конкурентыми аналогами. Возможность быстрого возобновления хождения по ковру. Комфорт и эргономика: рукоятка обеспечивает работу в удобной позе. Практичный съемный бак для грязной воды в виде ведерка: прозрачное окошко крышки бака грязной воды для контроля уровня пены. Широкие возможности: интегрированная штепсельная розетка для моечной головки PW 30/1. Большой ассортимент аксессуаров для решения специальных задач.
Особенности и преимущества
Подключение для PW 30Встроенная розетка позволяет подключать PW 30/1 непосредственно к пылесосу. Когда розетка не используется, она автоматически закрывается крышкой. Моечная головка, оснащенная вращающейся щеткой, повышает производительность по площади и расправляет ворс ковра.
Съемный бак для отработанного раствораДля защиты от загрязнения ручка бака для грязной воды расположена с наружной стороны. Бак для грязной воды легко снимается и может быть использован для заполнения бака с чистой водой. Краткая инструкция с задней стороны бака для грязной воды описывает технологический процесс в понятной форме.
Очень низкий уровень шумаPuzzi 30/4 самый тихий пылесос своего рода - уровень шума всего 66 дБ. Благодаря низкому уровню шума, аппарат может быть использован везде, даже во рабочее время или в отелях. Низкий уровень шума облегчает условия труда и позволяет увеличить интервалы непрерывной работы.
Большой объем бака
- Puzzi 30/4 можно без проблем перевозить в лежачем положении даже с целиком заполненным 30-литровым баком для чистой воды.
- Интегрированный указатель уровня обеспечивает постоянный контроль запаса чистой воды.
- Фильтр для чистой воды, оберегающий компоненты аппарата, снимается для очистки без применения инструментов.
Концепция управления EASY-Operation
- Наглядные пиктограммы на панели управления обеспечивают легкость в использовании.
Большие транспортировочные колеса
- Благодаря большим колесам Puzzi 30/4 легко маневрирует даже при полном баке.
- Колеса диаметром 30 см с легким ходом.
Спецификации
Технические характеристики
|Макс. производительность по площади (м²/ч)
|60 - 75
|Расход воздуха (л/с)
|74
|Разрежение (мбар/кПа)
|254 / 25,4
|Расход моющего раствора (л/мин)
|3
|Давление распыления (бар)
|4
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|30 / 15
|Мощность турбины (Вт)
|1200
|Мощность насоса (Вт)
|70
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Длина кабеля (м)
|15
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|26
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|580 x 460 x 930
Scope of supply
- Штепсельная розетка для моющей щетки: PW 30/1
- Шланг для распыления/всасывания: 4 м
- Насадка для пола: 350 мм
- Пистолет с функцией распыления и всасывания.
- Дуговая ручка для распылительной/всасывающей трубки.
- Распылительная/всасывающая трубка.: 1 шт., 700 мм, з нержавеющей стали
Оснащение
- Форсунка: Насадка для пола, Желтый
Видео