Cu un nivel de zgomot de 66 dB(A), aparatul de curatat cu spray-extractie Puzzi 30/4 este cel mai silentios aspirator umed din clasa sa si este ideal pentru curatare silentioasa. Cu un rezervor de apa proaspata cu o capacitate de 30 litri si o duza de podea de 350 mm, acest aparat de curatat inovator cu spray-extractie este adecvat in special pentru curatarea mochetelor cu o suprafata mare. Design-ul masinii se axeaza pe functii ergonomice, lipsite de stres si care genereaza economii de timp. Conceptul de operare simpla EASY Operation si pozitia ergonomica verticala fac mane vrarea aparatului extrem de usoara. Procesul de invatare este scurt datorita pictogramelor inteligibile. Rezervorul cu apa murdara este detasabil, iar manerul si forma rezervorului sunt ergonomice. Rezervorul este simplu de curatat, ceea ce faciliteaza umplerea acestuia cu apa proaspata. Perioada scurta de configurare genereaza economii de timp si bani. Timpul de uscare cu aceasta masina este cu pana la 30% mai scurt decat in cazul produselor concurentei. Acest lucru se datoreaza partial buzei flexibile de absorbtie, care asigura mereu un unghi optim de absorbtie. Aparatul Puzzi 30/4 este usor de transportat, chiar daca se afla in pozitie orizontala cu rezervorul de apa proaspata plin, iar rotilele sale mari faciliteaza deplasarea acestuia pe scari.