HD 9/25 G Classic наиболее мощный аппарат высокого давления без подогрева воды в серии аппаратов Classic с двигателем внутреннего сгорания. Он отличается возможностью автономной работы без подключения к источнику питания и рабочим давлением до 250 бар

Благодаря рабочему давлению до 250 бар, потоку 900 л воды в час и прочному насосу с кривошипно-шатунным механизмом аппарат высокого давления без подогрева воды HD 9/25 G Classic с легкостью справится даже с очень сложными задачами очистки. Благодаря мощному бензиновому двигателю EU STAGE V, который исключает необходимость во внешнем источнике питания, прочной трубчатой стальной раме и устойчивыми к проколам колесами, HD 9/25 G Classic подходит для тяжелых условий эксплуатации на строительных площадках, производственных участках, в коммунальном хозяйстве или в сфере обслуживания зданий. Эргономичная ручка и очень компактные размеры, а также место для хранения принадлежностей, например, шланга высокого давления и струйной трубки, делают аппарат удобным в использовании и транспортировке в автомобиле. Важные компоненты машины легко доступны для обслуживания и надёжно защищены термо- и предохранительными клапанами, а также большим водяным фильтром на входе.

Работа, независемая от внешних источников питания Соответствует экологическому стандарту по ограничению выбросов выхлопных газов EU STAGE V. Удобный ручной пуск.
Устойчивые к проколам колеса гарантируют высокую мобильность Компактный аппарат, который особенно удобен при маневрировании в ограниченном пространстве. Превосходная мобильность, удобная транспортировка и компактное хранение - идеально вписывается в стандартный автомобиль.
Прочная стальная трубчатая рама надежно защищает аппарат от повреждений. Проверенные технологии безопасности, такие как термоклапан, предохранительный клапан и водяной фильтр. Насос с керамическими поршнями.
Возможность хранения аксессуаров
  • Крюк для подвешивания шланга и держатели для принадлежностей упрощают хранение и транспортировку.
  • Эргономичная ручка и приспособление для хранения шланга.
Спецификации

Технические характеристики

Производительность (л/ч) 900
Рабочее давление (бар/МПа) 250 / 25
Макс. давление (бар/МПа) 300 / 30
Подвод воды 3/4″
Тип привода Бензин
Тип двигателя G390FA
Количество одновременных пользователей. 1
Высокая мобильность Высота
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 56,76
Вес (с упаковкой) (кг) 64,8
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 878 x 538 x 702

Scope of supply

  • Пистолет: Стандарт
  • Длина шланга высокого давления: 10 м
  • Мощное сопло
  • Фильтр для воды

Оснащение

  • Защитная рама (Cage)
  • Насос с кривошипно-шатунным механизмом и керамическими поршнями
