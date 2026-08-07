Мощный, прочный и компактный аппарат высокого давления со струйной трубкой из нержавеющей стали, длиной 840 мм, идеально подходит для очистки техники, автомобилей, инструментов, а также придомовых территорий и парков. Латунная головка блока цилиндров и шланг со стальным армированием обеспечивают долговечность и устойчивость к износу. Система автоматического сброса давления защищает внутренние компоненты и продлевает срок службы аппарата. Интегрированная система хранения аксессуаров гарантирует их постоянную доступность во время работы. А быстроразъёмные соединения EASY!Lock позволяют менять аксессуары в несколько раз быстрее, чем стандартные резьбовые крепления.