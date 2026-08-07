Aparat de spalat cu presiune profesional HD 5/11 Classic
Aparat de spălat cu apă rece și înaltă presiune HD 5/11 E Classic este compact, robust și simplu; cu chiulasa cilindru din alamă și accesorii de înaltă calitate.
Acest aparat de spălat cu apă rece și înaltă presiune este o mașină compactă, cu o lance din oțel inoxidabil lungă de 840 de milimetri, care impresionează prin manevrabilitate ușoară și robustețe ridicată. Este folosit pentru curățarea simplă și temeinică a vehiculelor, mașinilor și uneltelor, precum și a curților și grădinilor. Încorporează o chiulasă din alamă și un furtun de înaltă calitate cu armare din plasă de oțel, rezultând o uzură redusă și o durabilitate ridicată. Sistemul automat de reducere a presiunii protejează componentele, prelungește durata de viață și reduce costurile de reparație și întreținere. Baza aparatului integrată este utilizată pentru depozitarea convenabilă a duzelor. Acest pachet cuprinzător este completat de elementele de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock, care permit o manipulare considerabil mai rapidă în comparație cu cuplele cu filete convenționale.
Caracteristici si beneficii
Uzură redusă și durată lungă de utilizareChiulasa cilindru din alamă, de calitate superioară. Pistoane din oțel inoxidabil acoperite cu ceramică. Reducere automată a presiunii.
Accesorii de înaltă calitateLance din otel inoxidabil cu lungimea de 840 mm. Furtun robust din cauciuc cu armare din plasă de oțel. Pistol profesional de înaltă presiune cu supapă din oțel inoxidabil.
Numeroase opțiuni de stocareSuport pentru depozitarea duzei. Cârlige pentru cablu integrate. Suport pentru lance.
Filet cu eliberare rapidă EASY!Lock
- Timpi scurți de pregătire (asamblare și dezasamblare).
- Înlocuire rapidă a accesoriilor.
- Operare intuitivă.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|200 - 240
|Frecvență (Hz)
|50
|Debit transportat (l/h)
|500
|Temperatura de admisie (°C)
|60
|Presiune de lucru (bar)
|110
|Presiunea maximă (bar)
|160
|Putere (kW)
|2,2
|Cablu de racordare (m)
|5
|Dimensiune duză
|036
|Alimentare apa
|3/4″
|Mobilitate
|Carucior
|Culoarea
|antracit
|Greutate fără accesorii (kg)
|18
|Greutate cu ambalaj (kg)
|25,7
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|334 x 366 x 954
Scope of supply
- Duză de putere
- Lance de pulverizare: 840 mm
- Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
Echipament
- Pompa axiala cu 3 pistoane: Cu pistoane din otel inoxidabil
- Presiune de decuplare
Video
Domenii de intrebuintare
- Pentru curățarea vehiculelor
- Pentru curățarea mașinilor și uneltelor (pe șantier)
- Pentru curățarea curților și grădinilor (ziduri, alei, pavilioane)
- Pentru curățarea spontană a suprafețelor mici