Aparat de spalat cu presiune profesional HD 5/11 Classic

Aparat de spălat cu apă rece și înaltă presiune HD 5/11 E Classic este compact, robust și simplu; cu chiulasa cilindru din alamă și accesorii de înaltă calitate.

Acest aparat de spălat cu apă rece și înaltă presiune este o mașină compactă, cu o lance din oțel inoxidabil lungă de 840 de milimetri, care impresionează prin manevrabilitate ușoară și robustețe ridicată. Este folosit pentru curățarea simplă și temeinică a vehiculelor, mașinilor și uneltelor, precum și a curților și grădinilor. Încorporează o chiulasă din alamă și un furtun de înaltă calitate cu armare din plasă de oțel, rezultând o uzură redusă și o durabilitate ridicată. Sistemul automat de reducere a presiunii protejează componentele, prelungește durata de viață și reduce costurile de reparație și întreținere. Baza aparatului integrată este utilizată pentru depozitarea convenabilă a duzelor. Acest pachet cuprinzător este completat de elementele de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock, care permit o manipulare considerabil mai rapidă în comparație cu cuplele cu filete convenționale.

Caracteristici si beneficii
Aparat de spalat cu presiune profesional HD 5/11 Classic: Uzură redusă și durată lungă de utilizare
Uzură redusă și durată lungă de utilizare
Chiulasa cilindru din alamă, de calitate superioară. Pistoane din oțel inoxidabil acoperite cu ceramică. Reducere automată a presiunii.
Aparat de spalat cu presiune profesional HD 5/11 Classic: Accesorii de înaltă calitate
Accesorii de înaltă calitate
Lance din otel inoxidabil cu lungimea de 840 mm. Furtun robust din cauciuc cu armare din plasă de oțel. Pistol profesional de înaltă presiune cu supapă din oțel inoxidabil.
Aparat de spalat cu presiune profesional HD 5/11 Classic: Numeroase opțiuni de stocare
Numeroase opțiuni de stocare
Suport pentru depozitarea duzei. Cârlige pentru cablu integrate. Suport pentru lance.
Filet cu eliberare rapidă EASY!Lock
  • Timpi scurți de pregătire (asamblare și dezasamblare).
  • Înlocuire rapidă a accesoriilor.
  • Operare intuitivă.

Specificații tehnice

Date tehnice

Numărul fazelor de curent (Ph) 1
Tensiune (V) 200 - 240
Frecvență (Hz) 50
Debit transportat (l/h) 500
Temperatura de admisie (°C) 60
Presiune de lucru (bar) 110
Presiunea maximă (bar) 160
Putere (kW) 2,2
Cablu de racordare (m) 5
Dimensiune duză 036
Alimentare apa 3/4″
Mobilitate Carucior
Culoarea antracit
Greutate fără accesorii (kg) 18
Greutate cu ambalaj (kg) 25,7
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 334 x 366 x 954

Scope of supply

  • Duză de putere
  • Lance de pulverizare: 840 mm
  • Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m

Echipament

  • Pompa axiala cu 3 pistoane: Cu pistoane din otel inoxidabil
  • Presiune de decuplare
Aparat de spalat cu presiune profesional HD 5/11 Classic
Aparat de spalat cu presiune profesional HD 5/11 Classic
Aparat de spalat cu presiune profesional HD 5/11 Classic

Video

Domenii de intrebuintare
  • Pentru curățarea vehiculelor
  • Pentru curățarea mașinilor și uneltelor (pe șantier)
  • Pentru curățarea curților și grădinilor (ziduri, alei, pavilioane)
  • Pentru curățarea spontană a suprafețelor mici
Accesorii
Detergenti
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Created with AI (artificial intelligence)

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mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
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