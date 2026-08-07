Acest aparat de spălat cu apă rece și înaltă presiune este o mașină compactă, cu o lance din oțel inoxidabil lungă de 840 de milimetri, care impresionează prin manevrabilitate ușoară și robustețe ridicată. Este folosit pentru curățarea simplă și temeinică a vehiculelor, mașinilor și uneltelor, precum și a curților și grădinilor. Încorporează o chiulasă din alamă și un furtun de înaltă calitate cu armare din plasă de oțel, rezultând o uzură redusă și o durabilitate ridicată. Sistemul automat de reducere a presiunii protejează componentele, prelungește durata de viață și reduce costurile de reparație și întreținere. Baza aparatului integrată este utilizată pentru depozitarea convenabilă a duzelor. Acest pachet cuprinzător este completat de elementele de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock, care permit o manipulare considerabil mai rapidă în comparație cu cuplele cu filete convenționale.