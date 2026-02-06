Компактный, легкий и универсальный аппарат высокого давления без подогрева воды HD 5/12 C обеспечивает исключительную мобильность и подходит как для вертикальной, так и для горизонтальной эксплуатации. Аппарат оснащен продуманным отсеком для хранения принадлежностей, а латунная головка блока цилиндров и автоматический сброс давления обеспечивают длительный срок службы. В комплект оборудования также входят недавно разработанный пистолет высокого давления EASY!Force и быстроразъемные крепления EASY!Lock. В то время как пистолет высокого давления EASY!Force использует силу отдачи струи высокого давления, чтобы свести силу удержания к нулю, быстроразъемные соединения EASY!Lock позволяют выполнять манипуляции в пять раз быстрее, чем при использовании обычных резьбовых соединений, без потерь. любая надежность и долговечность. Таким образом, простота эксплуатации и экономия времени на установку и демонтаж входят в стандартную комплектацию и отражают успешную общую концепцию машины.