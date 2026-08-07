Karcher HD 5/15 CX - профессиональный аппарат высокого давления компакт-класса без подогрева воды. Легкий, мобильный и универсальный - его можно эксплуатировать как в вертикальном, так и горизонтальном положении. Модель снабжена удобными держателями для принадлежностей и отличаются долгим сроком службы благодаря латунной головке блока цилиндров и автоматической системе сброса давления. Особое внимание в дизайне корпуса уделено удобному хранению принадлежностей: практичные отсеки для трехпозиционного и роторного сопел, резиновый фиксатор для шланга высокого давления и специальный резьбовой штуцер (М18 x 1,5) для хранения на корпусе аппарата приспособления для очистки поверхностей. Версия "CX" - с барабаном для шланга высокого давления в комплекте. Возможность продолжительной работы без переутомления благодаря пистолету EASY!Force. Прочные и долговечные разъемы EASY!Lock в 5 раз ускоряют присоединение и отсоединение принадлежностей в сравнении с резьбовыми разъемами.