Аппарат высокого давления HD 5/15 CX *EU
Легкая, мобильная, универсальная и надежная модель компакт-класса с рабочим давлением 150 бар. С барабаном для шланга высокого давления.
Karcher HD 5/15 CX - профессиональный аппарат высокого давления компакт-класса без подогрева воды. Легкий, мобильный и универсальный - его можно эксплуатировать как в вертикальном, так и горизонтальном положении. Модель снабжена удобными держателями для принадлежностей и отличаются долгим сроком службы благодаря латунной головке блока цилиндров и автоматической системе сброса давления. Особое внимание в дизайне корпуса уделено удобному хранению принадлежностей: практичные отсеки для трехпозиционного и роторного сопел, резиновый фиксатор для шланга высокого давления и специальный резьбовой штуцер (М18 x 1,5) для хранения на корпусе аппарата приспособления для очистки поверхностей. Версия "CX" - с барабаном для шланга высокого давления в комплекте. Возможность продолжительной работы без переутомления благодаря пистолету EASY!Force. Прочные и долговечные разъемы EASY!Lock в 5 раз ускоряют присоединение и отсоединение принадлежностей в сравнении с резьбовыми разъемами.
Особенности и преимущества
Экономьте время и энергию: пистолет высокого давления EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.
- Возможность длительной работы без переутомления, благодаря пистолету EASY!Force.
- Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Высокая мобильность
- Встроенная передняя ручка для переноски обеспечивает удобную загрузку и транспортировку.
- Можно сложить ручку одним нажатием кнопки.
- Аппарат отличается компактной конструкцией и малым весом.
Маневренность
- Работа в вертикальном и горизонтальном положении.
- Во время горизонтальной работы колеса не задействованы, что обеспечивает максимальную стабильность аппарата.
- Отдельное крепление для струйной трубки для хранения и транспортировки.
Качество
- Автоматическая система регулирования давления защищает составные части аппарата и продлевает срок его службы.
- Высококачественная латунная головка блока цилиндров.
- Большой фильтр тонкой очистки воды защищает насос от частиц грязи в воде, подаваемой на вход аппарата.
Отсек для хранения аксессуаров
- Винтовое соединение (M18×1,5) для хранения устройства для очистки поверхностей непосредственно на аппарате.
- Практичные отсеки для трехпозиционного и роторного сопел.
- Интегрированный барабан с 15-метровым шлангом высокого давления (у вариантов CX) обеспечивает большой радиус действия и простоту сматывания шланга.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|1
|Напряжение (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|500
|Температура воды на входе (°C)
|до 60
|Рабочее давление (бар/МПа)
|150 / 15
|Макс. давление (бар/МПа)
|200 / 20
|Потребляемая мощность (кВт)
|2,8
|Кабель питания (м)
|5
|Подвод воды
|3/4″
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|27,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|30,4
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|380 x 370 x 930
Scope of supply
- Пистолет: EASY!Force
- Длина шланга высокого давления.: 15 м
- Технические характеристики шланга высокого давления.: DN 6, 250 бар
- Распылительная трубка: 840 мм
Оснащение
- Барабан для шланга
- Функция подачи моющего средства: Всасывание
- Автоматическая система сброса давления.