Aparat de spalat cu presiune profesional HD 5/15 CX *EU
Comod, mobil, versatil: Aparatul de curatat cu apa rece sub presiune HD 5/15 CX pentru uz vertical si orizontal. Cu spatiu depozitare accesorii, cilindru din alama + depresurizare automata.
Aparatul de curatat cu apa rece sub presiune usor si versatil HD 5/15 CX impresioneaza prin mobilitatea excelenta si este adecvat atat pentru aplicatii verticale, cat si orizontale. Dispozitivul este prevazut cu spatiu complex de depozitare a accesoriilor si este proiectat pentru o durata de viata extinsa gratie cilindrului din alama si functiei de depresurizare automata. In sfarsit - lucrezi fara sa obosesti: pistolul de inalta presiune EASY!Force EASY!Lock conectori cu eliberare rapida: durabil si rezistent. Si de cinci ori mai rapid decat cei prin insurubare.
Caracteristici si beneficii
Economisește timp și energie: Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock
- In sfârșit - lucrezi fără să obosești: pistolul de înaltă presiune EASY!Force
- EASY!Lock conectori cu eliberare rapidă: durabil si rezistent. Și de cinci ori mai rapid decât cei prin inșurubare.
Mobilitate
- Mânerul de transport integrat pe partea din față a utilajului permite încărcarea ușoară și transportarea convenabilă
- Mânerul cu impingere poate fi retractat la atingerea unui buton.
- Design compact.
Flexibilitate
- Funcționează atât în poziție verticală, cât și orizontală.
- Roțile nu sunt active în poziție orizontală. Astfel, se asigură stabilitatea maximă a dispozitivului.
- Poziție de parcare și transport separate pentru unitatea de pulverizare.
Calitate
- Depresurizarea automată protejează componentele și prelungește durata de functionare.
- Chiulasa cilindru din alamă, de calitate superioară.
- Filtru fin de apă, mare, ușor accesibil, pentru protejarea pompei contra particulelor de praf din apă.
Depozitarea accesoriilor
- Racordarea șuruburilor (M 18 × 1,5) pentru depozitarea unui produs de curățare a suprafeței direct pe mașină.
- Sertar duza practic pentru duza triplă si cea rotativă.
- Tambur pentru furtun integrat cu furtun pentru inalta presiune de 15 m. Pentru o raza mare de actiune si depozitare usoara si rapida (variante CX)
Specificații tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|230
|Frecvență (Hz)
|50
|Debit transportat (l/h)
|500
|Temperatura de admisie (°C)
|up to 60
|Presiune de lucru (bar/MPa)
|150 / 15
|Presiunea maximă (bar/MPa)
|200 / 20
|Putere (kW)
|2,8
|Cablu de racordare (m)
|5
|Alimentare apa
|3/4″
|Culoarea
|antracit
|Greutatea cu accesorii (kg)
|27,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|30,4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|380 x 370 x 930
Scope of supply
- Pistol de pulverizat: EASY!Force
- Lungime furtun de înaltă presiune: 15 m
- Specificații furtun de înaltă presiune: DN 6, 250 bar
- Lance de pulverizare: 840 mm
Echipament
- Tambur furtun
- Funcția agentului de curățare: Aspirare
- Presiune de decuplare