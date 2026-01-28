Аппарат высокого давления HD 5/17 C

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления HD 5/17 C: Экономьте время и энергию: пистолет высокого давления EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.
Возможность длительной работы без переутомления, благодаря пистолету EASY!Force. Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Аппарат высокого давления HD 5/17 C: Высокая мобильность
Встроенная передняя ручка для переноски обеспечивает удобную загрузку и транспортировку. Можно сложить ручку одним нажатием кнопки. Аппарат отличается компактной конструкцией и малым весом.
Аппарат высокого давления HD 5/17 C: Маневренность
Работа в вертикальном и горизонтальном положении. Во время горизонтальной работы колеса не задействованы, что обеспечивает максимальную стабильность аппарата. Отдельное крепление для струйной трубки для хранения и транспортировки.
Качество
  • Автоматическая система регулирования давления защищает составные части аппарата и продлевает срок его службы.
  • Высококачественная латунная головка блока цилиндров.
  • Большой фильтр тонкой очистки воды защищает насос от частиц грязи в воде, подаваемой на вход аппарата.
Отсек для хранения аксессуаров
  • Винтовое соединение (M18×1,5) для хранения устройства для очистки поверхностей непосредственно на аппарате.
  • Практичные отсеки для трехпозиционного и роторного сопел.
  • Резиновый фиксатор для шланга высокого давления.
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 230
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 480
Температура воды на входе (°C) 60
Рабочее давление (бар/МПа) 170 / 17
Макс. давление (бар/МПа) 200 / 20
Потребляемая мощность (кВт) 3
Кабель питания (м) 5
Размер сопла (мм) 27
Подвод воды 3/4″
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 26
Вес (с упаковкой) (кг) 28,4
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 380 x 360 x 930

Scope of supply

  • Пистолет: EASY!Force
  • Длина шланга высокого давления: 10 м
  • Спецификация шланга высокого давления: DN6, 200 бар
  • Распылительная трубка: 840 мм

Оснащение

  • Функция подачи моющего средства: Всасывание
  • Автоматическая система сброса давления
