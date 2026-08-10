Аппарат высокого давления PRO HD 600

Мощный, компактный и мобильный: ProHD 600 надежный и качественный профессиональный аппарат, с латунной головкой блока цилиндров, автоматической регулировкой давления и ручкой для переноски, который можно использовать в горизонтальном или вертикальном положении.

ProHD 600 впечатляет своей превосходной мобильностью, чрезвычайно компактной конструкцией и легким весом. Аппарат высокого давления оснащен надежным 3-поршневым осевым насосом с латунной головкой блока цилиндров и дополнительной ручкой для удобной погрузки и транспортировки. Эксплуатация возможна как в горизонтальном, так и в вертикальном положении, предлагая максимальную гибкость использования. Удобное хранение аксессуаров в специальном отсеке, резьбовое соединение (M18x1,5) для крепления аксессуара для очистки поверхностей, а также резиновый фиксатор для крепления шланга высокого давления обеспечивают дополнительный комфорт. Аппарат высокого давления оснащен автоматической системой сброса давления. Это обеспечивает более легкую эксплуатацию аппарата, защищает компоненты, продлевает срок службы, снижает затраты на ремонт и обслуживание и делает работу более комфортной. Телескопическая ручка сокращает время перевода из рабочего положения в транспортное и обратно. Аппарат занимает очень мало места при хранении и транспортировке.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления PRO HD 600: Экономьте время и энергию: пистолет высокого давления EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.
Экономьте время и энергию: пистолет высокого давления EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.
Возможность длительной работы без переутомления, благодаря пистолету EASY!Force. Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Аппарат высокого давления PRO HD 600: Превосходная мобильность
Превосходная мобильность
Встроенная ручка для переноски спереди аппарата облегчает его перемещение и погрузку. Очень компактная конструкция и минимальный вес.
Аппарат высокого давления PRO HD 600: Маневренность
Маневренность
Работа в вертикальном и горизонтальном положении. Отдельное крепление для струйной трубки для хранения и транспортировки. Максимальная устойчивость при работе в горизонтальном положениии.
Надежная конструкция
  • Автоматическая система регулирования давления защищает составные части аппарата и продлевает срок его службы.
  • Высококачественная латунная головка блока цилиндров.
Практичное хранение аксесуаров
  • Резьбовые соединения (M 18 x 1,5) для хранения приспособления для очистки поверхностей на корпусе аппарата.
  • Резиновый фиксатор для шланга высокого давления.
  • Практичная намотка шнура питания на ручку для переноски.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 1
Напряжение (В) 230
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 460
Температура воды на входе (°C) макс. 60
Рабочее давление (бар/МПа) 150 / 15
Макс. давление (бар/МПа) 180 / 18
Потребляемая мощность (кВт) 2,5
Кабель питания (м) 5
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 21,1
Вес (с упаковкой) (кг) 23,2
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 351 x 312 x 904

Scope of supply

  • Пистолет: EASY!Force
  • Длина шланга высокого давления.: 10 м
  • Распылительная трубка: 840 мм

Оснащение

  • Автоматическая система сброса давления.
Аппарат высокого давления PRO HD 600
Аппарат высокого давления PRO HD 600
Аппарат высокого давления PRO HD 600
Аппарат высокого давления PRO HD 600
Аппарат высокого давления PRO HD 600
Принадлежности
Чистящее средство
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