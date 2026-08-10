ProHD 600 впечатляет своей превосходной мобильностью, чрезвычайно компактной конструкцией и легким весом. Аппарат высокого давления оснащен надежным 3-поршневым осевым насосом с латунной головкой блока цилиндров и дополнительной ручкой для удобной погрузки и транспортировки. Эксплуатация возможна как в горизонтальном, так и в вертикальном положении, предлагая максимальную гибкость использования. Удобное хранение аксессуаров в специальном отсеке, резьбовое соединение (M18x1,5) для крепления аксессуара для очистки поверхностей, а также резиновый фиксатор для крепления шланга высокого давления обеспечивают дополнительный комфорт. Аппарат высокого давления оснащен автоматической системой сброса давления. Это обеспечивает более легкую эксплуатацию аппарата, защищает компоненты, продлевает срок службы, снижает затраты на ремонт и обслуживание и делает работу более комфортной. Телескопическая ручка сокращает время перевода из рабочего положения в транспортное и обратно. Аппарат занимает очень мало места при хранении и транспортировке.