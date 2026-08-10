ProHD 600 impresionează prin mobilitatea sa excelentă, stilul de construcție extrem de compact și greutatea redusă. Aparatul de curățat cu înaltă presiune dispune de o pompă axială fiabilă cu 3 pistoane, o chiulasă din alamă și este echipat cu un mâner suplimentar pentru încărcare și ușurință la transportare. Funcționarea este posibilă atât în poziție orizontală, cât și în poziție verticală, oferind o flexibilitate maximă de utilizare. Depozitarea inteligentă a accesoriilor cu compartiment pentru duze, racorduri filetate (M18x1.5) ale curățitorului pentru suprafețe, precum și o curea de cauciuc pentru fixarea furtunului de înaltă presiune, oferă un plus de confort. Aparatul de curățat cu înaltă presiune dispune de un sistem automat de eliberare a presiunii. Acest lucru asigură un pistol de declanșare cu înaltă presiune semnificativ mai ușor de utilizat, protejează componentele, prelungește durata de viață, reduce costurile de reparații și întreținere și face ca funcționarea să fie mai confortabilă. Mânerul telescopic de împingere reduce timpul de depozitare și de transport. Aparatul impresionează și prin cerințele reduse pentru spațiul de depozitare și de transport.