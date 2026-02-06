Аппарат высокого давления HD 20/15-4 Cage Plus

Аппараты высокого давления без подогрева воды для решения задач по устранению больших объемов загрязнений.

Трехфазный аппарат высокого давления без подогрева воды HD 25/15-4 Cage Plus был разработан Kärcher как мобильная машина для решения задач интенсивного мытья для сельского хозяйства и строительной промышленности. Машина имеет высококачественный насос с коленчатым валом с высокой пропускной способностью воды до 2000 л/ч для высококачественного мытья. Используется для устранения экстремальных загрязнений в больших гаражах или карьерах, на камне-дробильных заводах и при производстве земляных работ на крупных строительных площадках. Пневматические шины облегчают маневренность и работу на неровных поверхностях. HD 20/15-4 Cage Plus была разработана для ежедневного использования в жестких условиях. Эта машина обеспечивает превосходную производительность, обладает целым спектром специальных возможностей, оснащена высококачественными аксессуарами.

Особенности и преимущества
Защитная рама
Защитная рама
Прочная рама из стальных труб Интегрированная точка крепления крана и отсек для принадлежностей. Защита машины от повреждений
Электронная система контроля для повышенной безопасности эксплуатации.
Электронная система контроля для повышенной безопасности эксплуатации.
Плавный пуск и защита от утечки воды Защита от скачков напряжения. Защита от 2-х фазного короткого замыкания.
Для самых тяжелых работ
Для самых тяжелых работ
Высокая мобильность благодаря складной толкающей ручке и шинам с защитой от проколов Большой водяной фильтр для защиты насоса от повреждения.
Прочный и долговечный
  • Кривошипно-шатунная помпа с прочными подшипниками
  • Латунная головка цилиндров и керамические поршни
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 500 - 2000
Температура воды на входе (°C) 60
Рабочее давление (бар/МПа) 30 - 150 / 3 - 15
Макс. давление (бар/МПа) 190 / 19
Потребляемая мощность (кВт) 11,5
Кабель питания (м) 5
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 118
Вес (с упаковкой) (кг) 127,2
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 957 x 686 x 1080

Scope of supply

  • Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
  • Длина шланга высокого давления: 15 м
  • Тип шланга высокого давления: Высочайшее качество
  • Струйная трубка из нержавеющей стали: 1050 мм
  • Мощное сопло
  • Грязевая фреза
  • Струйная трубка высокого давления
  • Регулятор Servo Control

Оснащение

  • Функция подачи моющего средства: Всасывание
  • Автоматическая система сброса давления
  • Регулятор давления и расхода воды
Области применения
  • Интенсивная очистка высоким давлением для экстремальных загрязнений в сельском хозяйстве и строительстве.
Принадлежности
Чистящее средство
