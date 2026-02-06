Трехфазный аппарат высокого давления без подогрева воды HD 25/15-4 Cage Plus был разработан Kärcher как мобильная машина для решения задач интенсивного мытья для сельского хозяйства и строительной промышленности. Машина имеет высококачественный насос с коленчатым валом с высокой пропускной способностью воды до 2000 л/ч для высококачественного мытья. Используется для устранения экстремальных загрязнений в больших гаражах или карьерах, на камне-дробильных заводах и при производстве земляных работ на крупных строительных площадках. Пневматические шины облегчают маневренность и работу на неровных поверхностях. HD 20/15-4 Cage Plus была разработана для ежедневного использования в жестких условиях. Эта машина обеспечивает превосходную производительность, обладает целым спектром специальных возможностей, оснащена высококачественными аксессуарами.