Мощный насосный модуль HD 8/18-4 M Pu с прочным 3-поршневым осевым насосом с латунной головкой цилиндра, 4-полюсным низкооборотным трехфазным двигателем и защитным клапаном впечатляет на 20% более высокой эффективностью использования энергии и производительностью очистки. Стационарный аппарат среднего класса может работать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Трёхточечное крепление на задней панели машины обеспечивает вертикальную настенную, а также горизонтальную установку. Чрезвычайно удобная компоновка аппарата обеспечивает быстрый доступ для обслуживания электронных компонентов и насоса высокого давления, защищённого большим водяным фильтром. Используя функцию Servo Control, объем воды и рабочее давление можно изменять, в зависимости от используемых форсунок. Компоненты насосного модуля защищены от нагрузок в режиме ожидания благодаря надежной функции автоматическогосброса давления.