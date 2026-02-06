Аппарат высокого давления HD 8/18-4 M Pu
HD 8/18-4 M Pu — это насосный модуль среднего класса, с прочным 3-поршневым осевым насосом с латунной головкой цилиндра и 4-полюсным низкооборотным трехфазным двигателем. Подходит для горизонтальной и вертикальной эксплуатации.
Мощный насосный модуль HD 8/18-4 M Pu с прочным 3-поршневым осевым насосом с латунной головкой цилиндра, 4-полюсным низкооборотным трехфазным двигателем и защитным клапаном впечатляет на 20% более высокой эффективностью использования энергии и производительностью очистки. Стационарный аппарат среднего класса может работать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Трёхточечное крепление на задней панели машины обеспечивает вертикальную настенную, а также горизонтальную установку. Чрезвычайно удобная компоновка аппарата обеспечивает быстрый доступ для обслуживания электронных компонентов и насоса высокого давления, защищённого большим водяным фильтром. Используя функцию Servo Control, объем воды и рабочее давление можно изменять, в зависимости от используемых форсунок. Компоненты насосного модуля защищены от нагрузок в режиме ожидания благодаря надежной функции автоматическогосброса давления.
Особенности и преимущества
Высококачественное оборудованиеАвтоматический сброс давления для защиты элементов аппарата в режиме ожидания Мощный, 4-полюсный, низкооборотный электродвигатель. Высококачественная латунная головка цилиндра.
Гибкость в работеМожет эксплуатироваться как вертикально, так и горизонтально.
Готов к стационарному применениюС задней стороны корпуса предусмотрены три отверстия для легкого и надежного прикрепления к стене. Особо компактная конструкция Прочный пластмассовый корпус надежно защищает насос от повреждения и загрязнения.
Легко обслуживается
- Легкий доступ к головке блока цилиндров при открытии нижней части устройства.
- Быстрый доступ к электрической коробке благодаря простому снятию крышки.
- Большой фильтр тонкой очистки воды защищает насос от частиц грязи в воде, подаваемой на вход аппарата.
Повышение энергоэффективности (до 20%)
- Новый 3-поршневой осевой насос с уменьшенными потерями потока и давления
- 20-процентное увеличение производительности и энергоэффективности.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|760
|Температура воды на входе (°C)
|60
|Рабочее давление (бар/МПа)
|30 - 180 / 3 - 18
|Макс. давление (бар/МПа)
|270 / 27
|Потребляемая мощность (кВт)
|4,6
|Кабель питания (м)
|5
|Подвод воды
|3/4″
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|31,577
|Вес (с упаковкой) (кг)
|34
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|290 x 300 x 565
Scope of supply
- Регулятор Servo Control
Оснащение
- Автоматическая система сброса давления
Видео
Области применения
- Идеально подходит для использования для очистки автомобилей, в строительном и транспортном секторе, а также на промышленных предприятиях