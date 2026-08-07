Аппарат высокого давления HD 6/15 M CageEB anniversary edition
Для повседневного коммерческого использования: прочный и маневренный аппарат высокого давления HD 6/15 M Cage Anniversary Edition черного цвета с 3-поршневым осевым насосом и трубчатой стальной рамой.
90 лет Kärcher: ненагреваемый очиститель высокого давления HD 6/15 M Cage Anniversary Edition черного цвета справляется с любой ситуацией в сложных ежедневных коммерческих условиях — как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Маневренная, сверхпрочная и работающая от 3 фаз машина оснащена новым 3-поршневым осевым насосом с латунной головкой цилиндра, что повышает производительность очистки и энергоэффективность до 20 процентов. Для защиты всех компонентов высокого давления встроено автоматическое устройство сброса давления, а для самого насоса установлен дополнительный водяной фильтр. Машина спроектирована таким образом, чтобы сделать обслуживание очень простым, и имеет трубчатую стальную раму с порошковым покрытием, которая гарантирует, что очиститель высокого давления может использоваться даже в самых сложных условиях без повреждений. Другое стандартное оборудование включает в себя наш инновационный пистолет высокого давления EASY!Force, который использует силу отдачи струи высокого давления для снижения силы удержания до нуля, и быстроразъемные соединения EASY!Lock, которые позволяют обрабатывать в пять раз быстрее, чем с обычными винтовыми соединениями. В комплект поставки Anniversary Edition входит сопло eco!Booster и распылительная трубка 600 мм.
Особенности и преимущества
Прочный и долговечный
- Прочная трубчатая стальная рама защищает все компоненты аппарата.
- Трубчатая стальная рама также подходит для простого крепления машины в служебном автомобиле.
- Прочный пластмассовый корпус надежно защищает насос от повреждения и загрязнения.
Высококачественное оборудование
- Автоматический сброс давления для защиты элементов аппарата в режиме ожидания
- Мощный 2-полюсный электродвигатель с воздушным охлаждением.
- Высококачественная латунная головка цилиндра.
Легко обслуживается
- Легкий доступ к головке блока цилиндров при открытии нижней части устройства.
- Быстрый доступ к электрической коробке благодаря простому снятию крышки.
- Большой фильтр тонкой очистки воды защищает насос от частиц грязи в воде, подаваемой на вход аппарата.
Повышение энергоэффективности (до 20%)
- Новый 3-поршневой осевой насос с уменьшенными потерями потока и давления
- 20-процентное увеличение производительности и энергоэффективности.
Эффективное и экономичное решение
- Пистолет высокого давления EASY!Force для работы без усталости.
- Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Гибкость в работе
- Может эксплуатироваться как вертикально, так и горизонтально.
Удобное хранение аксессуаров
- Держатель для закрепления пенной насадки.
- Держатель EASY!Lock для закрепления мощного сопла или приспособления для очистки поверхностей на корпусе аппарата.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|1
|Напряжение (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|560
|Температура воды на входе (°C)
|60
|Рабочее давление (бар/МПа)
|150 / 15
|Макс. давление (бар/МПа)
|225 / 25
|Потребляемая мощность (кВт)
|3,1
|Кабель питания (м)
|5
|Размер сопла
|033
|Подвод воды
|3/4″
|Цвет
|Черный
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|34,6
|Вес (с упаковкой) (кг)
|38,878
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|420 x 460 x 970
Scope of supply
- Пистолет: EASY!Force
- Распылительная трубка: 600 мм
- Мощное сопло
- Насадка eco!Booster
Оснащение
- Длина шланга высокого давления.: 10 м
- Технические характеристики шланга высокого давления.: DN 6, 250 бар
Области применения
- Идеально подходит для использования для очистки автомобилей, в строительном и транспортном секторе, а также на промышленных предприятиях