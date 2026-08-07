Аппарат высокого давления HD 6/15 M CageEB anniversary edition

Для повседневного коммерческого использования: прочный и маневренный аппарат высокого давления HD 6/15 M Cage Anniversary Edition черного цвета с 3-поршневым осевым насосом и трубчатой ​​стальной рамой.

90 лет Kärcher: ненагреваемый очиститель высокого давления HD 6/15 M Cage Anniversary Edition черного цвета справляется с любой ситуацией в сложных ежедневных коммерческих условиях — как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Маневренная, сверхпрочная и работающая от 3 фаз машина оснащена новым 3-поршневым осевым насосом с латунной головкой цилиндра, что повышает производительность очистки и энергоэффективность до 20 процентов. Для защиты всех компонентов высокого давления встроено автоматическое устройство сброса давления, а для самого насоса установлен дополнительный водяной фильтр. Машина спроектирована таким образом, чтобы сделать обслуживание очень простым, и имеет трубчатую стальную раму с порошковым покрытием, которая гарантирует, что очиститель высокого давления может использоваться даже в самых сложных условиях без повреждений. Другое стандартное оборудование включает в себя наш инновационный пистолет высокого давления EASY!Force, который использует силу отдачи струи высокого давления для снижения силы удержания до нуля, и быстроразъемные соединения EASY!Lock, которые позволяют обрабатывать в пять раз быстрее, чем с обычными винтовыми соединениями. В комплект поставки Anniversary Edition входит сопло eco!Booster и распылительная трубка 600 мм.

Особенности и преимущества
Прочный и долговечный
  • Прочная трубчатая стальная рама защищает все компоненты аппарата.
  • Трубчатая стальная рама также подходит для простого крепления машины в служебном автомобиле.
  • Прочный пластмассовый корпус надежно защищает насос от повреждения и загрязнения.
Высококачественное оборудование
  • Автоматический сброс давления для защиты элементов аппарата в режиме ожидания
  • Мощный 2-полюсный электродвигатель с воздушным охлаждением.
  • Высококачественная латунная головка цилиндра.
Легко обслуживается
  • Легкий доступ к головке блока цилиндров при открытии нижней части устройства.
  • Быстрый доступ к электрической коробке благодаря простому снятию крышки.
  • Большой фильтр тонкой очистки воды защищает насос от частиц грязи в воде, подаваемой на вход аппарата.
Повышение энергоэффективности (до 20%)
  • Новый 3-поршневой осевой насос с уменьшенными потерями потока и давления
  • 20-процентное увеличение производительности и энергоэффективности.
Эффективное и экономичное решение
  • Пистолет высокого давления EASY!Force для работы без усталости.
  • Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Гибкость в работе
  • Может эксплуатироваться как вертикально, так и горизонтально.
Удобное хранение аксессуаров
  • Держатель для закрепления пенной насадки.
  • Держатель EASY!Lock для закрепления мощного сопла или приспособления для очистки поверхностей на корпусе аппарата.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 1
Напряжение (В) 230
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 560
Температура воды на входе (°C) 60
Рабочее давление (бар/МПа) 150 / 15
Макс. давление (бар/МПа) 225 / 25
Потребляемая мощность (кВт) 3,1
Кабель питания (м) 5
Размер сопла 033
Подвод воды 3/4″
Цвет Черный
Вес (с аксессуарами) (кг) 34,6
Вес (с упаковкой) (кг) 38,878
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 420 x 460 x 970

Scope of supply

  • Пистолет: EASY!Force
  • Распылительная трубка: 600 мм
  • Мощное сопло
  • Насадка eco!Booster

Оснащение

  • Длина шланга высокого давления.: 10 м
  • Технические характеристики шланга высокого давления.: DN 6, 250 бар
Аппарат высокого давления HD 6/15 M CageEB anniversary edition
Области применения
  • Идеально подходит для использования для очистки автомобилей, в строительном и транспортном секторе, а также на промышленных предприятиях
Принадлежности
Чистящее средство
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