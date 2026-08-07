90 лет Kärcher: ненагреваемый очиститель высокого давления HD 6/15 M Cage Anniversary Edition черного цвета справляется с любой ситуацией в сложных ежедневных коммерческих условиях — как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Маневренная, сверхпрочная и работающая от 3 фаз машина оснащена новым 3-поршневым осевым насосом с латунной головкой цилиндра, что повышает производительность очистки и энергоэффективность до 20 процентов. Для защиты всех компонентов высокого давления встроено автоматическое устройство сброса давления, а для самого насоса установлен дополнительный водяной фильтр. Машина спроектирована таким образом, чтобы сделать обслуживание очень простым, и имеет трубчатую стальную раму с порошковым покрытием, которая гарантирует, что очиститель высокого давления может использоваться даже в самых сложных условиях без повреждений. Другое стандартное оборудование включает в себя наш инновационный пистолет высокого давления EASY!Force, который использует силу отдачи струи высокого давления для снижения силы удержания до нуля, и быстроразъемные соединения EASY!Lock, которые позволяют обрабатывать в пять раз быстрее, чем с обычными винтовыми соединениями. В комплект поставки Anniversary Edition входит сопло eco!Booster и распылительная трубка 600 мм.