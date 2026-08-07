90 de ani de Kärcher: Curățătorul cu presiune înaltă neîncălzit HD 6/15 M Cage Anniversary Edition în negru face față oricărei provocări în utilizarea comercială zilnică intensă, indiferent dacă este utilizat vertical sau orizontal. Mașina manevrabilă, ultra-robustă și alimentată cu trei faze dispune de o nouă pompă axială cu 3 pistoane cu cap de cilindru din alamă, care crește performanța de curățare și eficiența energetică cu până la 20%. Un dispozitiv automat de reducere a presiunii este integrat pentru a proteja toate componentele de înaltă presiune, iar un filtru de apă suplimentar este instalat pentru pompa în sine. Mașina este proiectată pentru a facilita foarte mult întreținerea și este echipată cu un cadru tubular din oțel acoperit cu pulbere, care asigură că curățătorul cu presiune înaltă poate fi utilizat chiar și în cele mai dure condiții fără deteriorări. Alte echipamente incluse standard sunt pistolul nostru de înaltă presiune inovator EASY!Force, care utilizează forța de recul a jetului de înaltă presiune pentru a reduce forța de menținere la zero, și cuplajele rapide EASY!Lock, care permit o manipulare de cinci ori mai rapidă decât cu conexiunile cu șuruburi convenționale. Scopul livrării ediției aniversare include un duză eco!Booster și o lance de pulverizare de 600 de milimetri.