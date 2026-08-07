Аппарат высокого давления HD 7/16 MX Plus+FR anniversary edition

Превосходные эксплуатационные характеристики (часовой объем воды 700 л при рабочем давлении 160 бар) и удобная катушка для шланга характеризуют HD 7/16-4 MX при ежедневном коммерческом использовании.

Наш компактный, мобильный аппарат высокого давления HD 7/16-4 MX с 4-полюсным, тихоходным трехфазным двигателем убеждает широким спектром оборудования, удобной для обслуживания компоновкой устройства и высокой гибкостью в применении. Встроенная бобина для шланга значительно упрощает обращение со шлангом высокого давления, недавно разработанный прочный 3-поршневой осевой насос с латунной головкой цилиндра увеличивает производительность очистки и энергоэффективность на впечатляющие 20 процентов и в то же время гарантирует длительный срок службы. Автоматический сброс давления и большой водяной фильтр отвечают за защиту высококачественных компонентов. Инновационные решения обеспечивают легкую работу и экономят время на установку и демонтаж: в то время как пистолет высокого давления EASY!Force использует силу отдачи струи высокого давления, чтобы свести удерживающее усилие к нулю, быстроразъемные соединения EASY!Lock позволяют выполнять работу в 5 раз быстрее по сравнению с обычными винтовыми соединениями без какого-либо отрицательного влияния на прочность и долговечность. Благодаря продуманным решениям, непосредственно на устройстве предусмотрено достаточно места для дополнительных принадлежностей, включая опциональную насадку для пены в чашке.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления HD 7/16 MX Plus+FR anniversary edition: Высококачественное оборудование
Высококачественное оборудование
Автоматический сброс давления для защиты элементов аппарата в режиме ожидания Мощный, 4-полюсный, низкооборотный электродвигатель. Высококачественная латунная головка цилиндра.
Аппарат высокого давления HD 7/16 MX Plus+FR anniversary edition: Гибкость в работе
Гибкость в работе
Может эксплуатироваться как вертикально, так и горизонтально. В горизонтальном положении колеса не соприкасаются с землей, что обеспечивает высокую устойчивость аппарата.
Аппарат высокого давления HD 7/16 MX Plus+FR anniversary edition: Высокая мобильность
Высокая мобильность
Толкаемая рукоятка может быть задвинута с помощью нажатия клавиши, что обеспечивает компактность устройства и сокращает место для хранения Аппарат легко помещается в сервисный автомобиль. Держатели для принадлежностей ускоряют подготовку к работе.
Удобное хранение аксессуаров
  • Держатель для закрепления пенной насадки.
  • Держатель EASY!Lock для закрепления мощного сопла или приспособления для очистки поверхностей на корпусе аппарата.
  • Практичный отсек для размещения роторного сопла.
Легко обслуживается
  • Легкий доступ к головке блока цилиндров при открытии нижней части устройства.
  • Быстрый доступ к электрической коробке благодаря простому снятию крышки.
  • Большой фильтр тонкой очистки воды защищает насос от частиц грязи в воде, подаваемой на вход аппарата.
Эффективное и экономичное решение
  • Пистолет высокого давления EASY!Force для работы без усталости.
  • Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Повышение энергоэффективности (до 20%)
  • Новый 3-поршневой осевой насос с уменьшенными потерями потока и давления
  • 20-процентное увеличение производительности и энергоэффективности.
Встроенная катушка для шланга
  • Максимальный комфорт при работе со шлангом высокого давления.
  • Благодаря быстрой намотке и размотке возможно короткое время наладки.
  • Предотвращает опасность споткнуться, повышая тем самым безопасность эксплуатации.
Дополнительный стенд
  • Увеличивает площадь стенда аппарата
  • Увеличивает стабильность наклона при работе в вертикальном положении.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 350 - 700
Температура воды на входе (°C) 60
Рабочее давление (бар/МПа) 30 - 160 / 3 - 16
Макс. давление (бар/МПа) 240 / 24
Потребляемая мощность (кВт) 4,2
Кабель питания (м) 5
Подвод воды 3/4″
Цвет Черный
Вес (с аксессуарами) (кг) 42,9
Вес (с упаковкой) (кг) 47,775
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 400 x 455 x 966

Scope of supply

  • Пистолет: EASY!Force
  • Распылительная трубка: 840 мм
  • Мощное сопло
  • Грязевая фреза
  • Регулятор Servo Control

Оснащение

  • Длина шланга высокого давления.: 15 м
  • Тип шланга высокого давления.: сгибать
  • Технические характеристики шланга высокого давления.: DN 6, 250 бар
  • Встроенный барабан для шланга высокого давления
  • Система ANTI!Twist
  • Автоматическая система сброса давления.
Аппарат высокого давления HD 7/16 MX Plus+FR anniversary edition
Аппарат высокого давления HD 7/16 MX Plus+FR anniversary edition
Аппарат высокого давления HD 7/16 MX Plus+FR anniversary edition
Аппарат высокого давления HD 7/16 MX Plus+FR anniversary edition
Аппарат высокого давления HD 7/16 MX Plus+FR anniversary edition
Аппарат высокого давления HD 7/16 MX Plus+FR anniversary edition
Области применения
  • Идеально подходит для использования для очистки автомобилей, в строительном и транспортном секторе, а также на промышленных предприятиях
Принадлежности
Чистящее средство
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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