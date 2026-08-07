Наш компактный, мобильный аппарат высокого давления HD 7/16-4 MX с 4-полюсным, тихоходным трехфазным двигателем убеждает широким спектром оборудования, удобной для обслуживания компоновкой устройства и высокой гибкостью в применении. Встроенная бобина для шланга значительно упрощает обращение со шлангом высокого давления, недавно разработанный прочный 3-поршневой осевой насос с латунной головкой цилиндра увеличивает производительность очистки и энергоэффективность на впечатляющие 20 процентов и в то же время гарантирует длительный срок службы. Автоматический сброс давления и большой водяной фильтр отвечают за защиту высококачественных компонентов. Инновационные решения обеспечивают легкую работу и экономят время на установку и демонтаж: в то время как пистолет высокого давления EASY!Force использует силу отдачи струи высокого давления, чтобы свести удерживающее усилие к нулю, быстроразъемные соединения EASY!Lock позволяют выполнять работу в 5 раз быстрее по сравнению с обычными винтовыми соединениями без какого-либо отрицательного влияния на прочность и долговечность. Благодаря продуманным решениям, непосредственно на устройстве предусмотрено достаточно места для дополнительных принадлежностей, включая опциональную насадку для пены в чашке.