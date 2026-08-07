Аппарат высокого давления HD 7/16 MX Plus+FR anniversary edition
Превосходные эксплуатационные характеристики (часовой объем воды 700 л при рабочем давлении 160 бар) и удобная катушка для шланга характеризуют HD 7/16-4 MX при ежедневном коммерческом использовании.
Наш компактный, мобильный аппарат высокого давления HD 7/16-4 MX с 4-полюсным, тихоходным трехфазным двигателем убеждает широким спектром оборудования, удобной для обслуживания компоновкой устройства и высокой гибкостью в применении. Встроенная бобина для шланга значительно упрощает обращение со шлангом высокого давления, недавно разработанный прочный 3-поршневой осевой насос с латунной головкой цилиндра увеличивает производительность очистки и энергоэффективность на впечатляющие 20 процентов и в то же время гарантирует длительный срок службы. Автоматический сброс давления и большой водяной фильтр отвечают за защиту высококачественных компонентов. Инновационные решения обеспечивают легкую работу и экономят время на установку и демонтаж: в то время как пистолет высокого давления EASY!Force использует силу отдачи струи высокого давления, чтобы свести удерживающее усилие к нулю, быстроразъемные соединения EASY!Lock позволяют выполнять работу в 5 раз быстрее по сравнению с обычными винтовыми соединениями без какого-либо отрицательного влияния на прочность и долговечность. Благодаря продуманным решениям, непосредственно на устройстве предусмотрено достаточно места для дополнительных принадлежностей, включая опциональную насадку для пены в чашке.
Особенности и преимущества
Высококачественное оборудованиеАвтоматический сброс давления для защиты элементов аппарата в режиме ожидания Мощный, 4-полюсный, низкооборотный электродвигатель. Высококачественная латунная головка цилиндра.
Гибкость в работеМожет эксплуатироваться как вертикально, так и горизонтально. В горизонтальном положении колеса не соприкасаются с землей, что обеспечивает высокую устойчивость аппарата.
Высокая мобильностьТолкаемая рукоятка может быть задвинута с помощью нажатия клавиши, что обеспечивает компактность устройства и сокращает место для хранения Аппарат легко помещается в сервисный автомобиль. Держатели для принадлежностей ускоряют подготовку к работе.
Удобное хранение аксессуаров
- Держатель для закрепления пенной насадки.
- Держатель EASY!Lock для закрепления мощного сопла или приспособления для очистки поверхностей на корпусе аппарата.
- Практичный отсек для размещения роторного сопла.
Легко обслуживается
- Легкий доступ к головке блока цилиндров при открытии нижней части устройства.
- Быстрый доступ к электрической коробке благодаря простому снятию крышки.
- Большой фильтр тонкой очистки воды защищает насос от частиц грязи в воде, подаваемой на вход аппарата.
Эффективное и экономичное решение
- Пистолет высокого давления EASY!Force для работы без усталости.
- Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Повышение энергоэффективности (до 20%)
- Новый 3-поршневой осевой насос с уменьшенными потерями потока и давления
- 20-процентное увеличение производительности и энергоэффективности.
Встроенная катушка для шланга
- Максимальный комфорт при работе со шлангом высокого давления.
- Благодаря быстрой намотке и размотке возможно короткое время наладки.
- Предотвращает опасность споткнуться, повышая тем самым безопасность эксплуатации.
Дополнительный стенд
- Увеличивает площадь стенда аппарата
- Увеличивает стабильность наклона при работе в вертикальном положении.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|350 - 700
|Температура воды на входе (°C)
|60
|Рабочее давление (бар/МПа)
|30 - 160 / 3 - 16
|Макс. давление (бар/МПа)
|240 / 24
|Потребляемая мощность (кВт)
|4,2
|Кабель питания (м)
|5
|Подвод воды
|3/4″
|Цвет
|Черный
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|42,9
|Вес (с упаковкой) (кг)
|47,775
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|400 x 455 x 966
Scope of supply
- Пистолет: EASY!Force
- Распылительная трубка: 840 мм
- Мощное сопло
- Грязевая фреза
- Регулятор Servo Control
Оснащение
- Длина шланга высокого давления.: 15 м
- Тип шланга высокого давления.: сгибать
- Технические характеристики шланга высокого давления.: DN 6, 250 бар
- Встроенный барабан для шланга высокого давления
- Система ANTI!Twist
- Автоматическая система сброса давления.
Области применения
- Идеально подходит для использования для очистки автомобилей, в строительном и транспортном секторе, а также на промышленных предприятиях