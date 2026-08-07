Mașina noastră de curățare cu înaltă presiune compactă, mobilă HD 7/16-4 MX, cu motor trifazat cu 4 poli, cu funcționare lentă, convinge cu o mare varietate de echipamente, aspectul dispozitivului ușor de întreținut și flexibilitatea ridicată în aplicație. O bobină de furtun integrată simplifică enorm manevrarea cu furtunul de înaltă presiune, pompa axială robustă, nou dezvoltată, cu 3 pistoane, cu chiulasă din alamă, mărește performanța de curățare și eficiența energetică cu 20% impresionantă și, în același timp, garantează o durată lungă de viață. Reducerea automată a presiunii și un filtru mare de apă își asumă responsabilitatea pentru protecția componentelor de înaltă calitate. Soluțiile inovatoare asigură o muncă fără efort și o configurare și demontare care economisesc timp: în timp ce pistolul de înaltă presiune EASY!Force folosește forța de recul a jetului de înaltă presiune pentru a reduce forța de reținere la zero, EASY!Lock Elementele de fixare cu eliberare rapidă permit o manipulare de până la 5 ori mai rapidă în comparație cu conexiunile cu șuruburi convenționale, fără niciun impact negativ asupra robusteții și durabilității. Există un spațiu potrivit pentru accesorii, inclusiv lancea opțională pentru spumă, direct la dispozitiv datorită soluțiilor inteligente.