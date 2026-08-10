Аппарат высокого давления HD 9/20-4 MX Plus
Особенности и преимущества
Экономьте время и энергию: пистолет высокого давления EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.Возможность длительной работы без переутомления, благодаря пистолету EASY!Force. Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Система SwitchChemДля точного дозирования чистящих средств с плавным изменением расхода. Двухрежимный дозирующий клапан для смены чистящих средств Легкая замена бутылок с чистящим средством
Мощный и прочныйВодяное охлаждение электродвигателя для интенсивного использования 4-х полюсный электродвигатель Поршень с керамическим покрытием
Высокая мобильность
- Большие колеса для неровных поверхностей
- Вертикальный дизайн для простой транспортировки
- Наклон аппарата
Преимущества
- Хранение сетевого кабеля на задней стороне аппарата
- Интегрированный держатель струйной трубки для удобной транспортировки.
- Парковочное положение
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|460 - 900
|Температура воды на входе (°C)
|60
|Рабочее давление (бар/МПа)
|40 - 200 / 4 - 20
|Макс. давление (бар/МПа)
|220 / 22
|Потребляемая мощность (кВт)
|7
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|57,6
|Вес (с упаковкой) (кг)
|61,029
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|554 x 509 x 1000
Scope of supply
- Пистолет: EASY!Force
- Распылительная трубка: 1050 мм
- Грязевая фреза
- Регулятор Servo Control
Оснащение
- Длина шланга высокого давления.: 15 м
- Встроенный барабан для шланга высокого давления
- Система ANTI!Twist
- Автоматическая система сброса давления.