Аппарат высокого давления HD 9/20-4 MX Plus

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления HD 9/20-4 MX Plus: Экономьте время и энергию: пистолет высокого давления EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.
Экономьте время и энергию: пистолет высокого давления EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.
Возможность длительной работы без переутомления, благодаря пистолету EASY!Force. Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Аппарат высокого давления HD 9/20-4 MX Plus: Система SwitchChem
Система SwitchChem
Для точного дозирования чистящих средств с плавным изменением расхода. Двухрежимный дозирующий клапан для смены чистящих средств Легкая замена бутылок с чистящим средством
Аппарат высокого давления HD 9/20-4 MX Plus: Мощный и прочный
Мощный и прочный
Водяное охлаждение электродвигателя для интенсивного использования 4-х полюсный электродвигатель Поршень с керамическим покрытием
Высокая мобильность
  • Большие колеса для неровных поверхностей
  • Вертикальный дизайн для простой транспортировки
  • Наклон аппарата
Преимущества
  • Хранение сетевого кабеля на задней стороне аппарата
  • Интегрированный держатель струйной трубки для удобной транспортировки.
  • Парковочное положение
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 460 - 900
Температура воды на входе (°C) 60
Рабочее давление (бар/МПа) 40 - 200 / 4 - 20
Макс. давление (бар/МПа) 220 / 22
Потребляемая мощность (кВт) 7
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 57,6
Вес (с упаковкой) (кг) 61,029
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 554 x 509 x 1000

Scope of supply

  • Пистолет: EASY!Force
  • Распылительная трубка: 1050 мм
  • Грязевая фреза
  • Регулятор Servo Control

Оснащение

  • Длина шланга высокого давления.: 15 м
  • Встроенный барабан для шланга высокого давления
  • Система ANTI!Twist
  • Автоматическая система сброса давления.
Аппарат высокого давления HD 9/20-4 MX Plus
Аппарат высокого давления HD 9/20-4 MX Plus
Аппарат высокого давления HD 9/20-4 MX Plus
Аппарат высокого давления HD 9/20-4 MX Plus
Аппарат высокого давления HD 9/20-4 MX Plus
Аппарат высокого давления HD 9/20-4 MX Plus
Аппарат высокого давления HD 9/20-4 MX Plus
Аппарат высокого давления HD 9/20-4 MX Plus
Принадлежности
Чистящее средство
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

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мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
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