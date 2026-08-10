HD 9/20-4 MX Plus: Aparatul de curatat cu inalta presiune, puternic, mobil cu motor cu 4 poli, trifazic, cu lance rotativa si furtun de preiune pivotant. Debitul de apa si presiunea de lucru pot fi reglate convenabil prin sistemul Servo Control direct de pe pistol.Manerul de impingere din aluminiu asigura manevrare usoara si poate fi folosit pentru stocarea accesoriilor. Datorita sistemului de schimbare rapida, sistemul de dozare al detergentului SwitchChem permite durate de functionare mari si flexibile cat si utilizarea a doi detergenti diferiti. Pistolul de presiune EASY!Force si sistemul EASY!Lock asigura utilizarea fara efort si asamblarea si demontarea rapida: in timp ce pistolul EASY!Force se foloseste de forta de recul a jetului de presiune pentru o forta de apasare cat mai mica, EASY!Lock permite eliberarea rapida a conectorilor facand utilizarea de cinci ori mai rapida fata de conectorii prin insurubare, fara a pierde din robustete sau dindurata de functionare. Pompa solida axiala cu trei pistoane cu capacul cilindrului de alama asigura o durata de functionare mare.