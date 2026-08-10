Aparat de spalat cu presiune profesional HD 9/20-4 MX Plus
Aparat de curatat cu inalta presiune fara incalzire cu motor cu 4 poli alimentat in curent alternativ trifazat si dotare deosebita.
HD 9/20-4 MX Plus: Aparatul de curatat cu inalta presiune, puternic, mobil cu motor cu 4 poli, trifazic, cu lance rotativa si furtun de preiune pivotant. Debitul de apa si presiunea de lucru pot fi reglate convenabil prin sistemul Servo Control direct de pe pistol.Manerul de impingere din aluminiu asigura manevrare usoara si poate fi folosit pentru stocarea accesoriilor. Datorita sistemului de schimbare rapida, sistemul de dozare al detergentului SwitchChem permite durate de functionare mari si flexibile cat si utilizarea a doi detergenti diferiti. Pistolul de presiune EASY!Force si sistemul EASY!Lock asigura utilizarea fara efort si asamblarea si demontarea rapida: in timp ce pistolul EASY!Force se foloseste de forta de recul a jetului de presiune pentru o forta de apasare cat mai mica, EASY!Lock permite eliberarea rapida a conectorilor facand utilizarea de cinci ori mai rapida fata de conectorii prin insurubare, fara a pierde din robustete sau dindurata de functionare. Pompa solida axiala cu trei pistoane cu capacul cilindrului de alama asigura o durata de functionare mare.
Caracteristici si beneficii
Economisește timp și energie: Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!LockIn sfârșit - lucrezi fără să obosești: pistolul de înaltă presiune EASY!Force EASY!Lock conectori cu eliberare rapidă: durabil si rezistent. Și de cinci ori mai rapid decât cei prin inșurubare.
Switch ChemPentru dozarea exacta si continua a detergentilor Ventil pentru dozare cu 2 cai pentru comutarea intre diferiti detergenti Schimbare usoara a recipientelor cu detergent
Puternic si cu durata lunga de functionareElectromotoare racite cu aer si apa pentru utilizare intensiva Electromotor in patru poli cu viteza de rotație redusă Piston stratificat cu ceramica.
Mobilitate crescută
- Roti mari pentru suprafețe denivelate
- Tip de constructie verticala pentru transport simplu si ergonomic
- Suport pentru inclinare integrat pe partea din spate a aparatului
Solutii in detaliu bine gandite
- Depozitarea cablului de curent in partea din spate a aparatului
- Suport pentru lance integrat pentru transport
- Pozitie de parcare pentru duza de podea
Specificații tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|3
|Tensiune (V)
|400
|Frecvență (Hz)
|50
|Debit transportat (l/h)
|460 - 900
|Temperatura de admisie (°C)
|60
|Presiune de lucru (bar/MPa)
|40 - 200 / 4 - 20
|Presiunea maximă (bar/MPa)
|220 / 22
|Putere (kW)
|7
|Culoarea
|antracit
|Greutatea cu accesorii (kg)
|57,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|61
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|554 x 509 x 1000
Scope of supply
- Pistol de pulverizat: EASY!Force
- Lance de pulverizare: 1050 mm
- Lance cu jet rotativ
- Regulator Servo Control
Echipament
- Lungime furtun de înaltă presiune: 15 m
- Tambur furtun de înaltă presiune - integrat
- Anti-rasucire
- Funcția agentului de curățare: 2 x 2 ½ l
- Presiune de decuplare