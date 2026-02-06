Аппарат высокого давления HDS 1000 Be

Аппарат высокого давления с подогревом воды, с бензиновым двигателем, для максимальных производительности и мобильности.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления HDS 1000 Be: Простота применения
Простота применения
Автоматическое отключение горелки в случае недостатка воды и перегрева аппарата. Эргономичный дизайн: пистолет Easy Press для простоты использования.
Аппарат высокого давления HDS 1000 Be: Максимальная производительность
Максимальная производительность
Высокопроизводительная горелка с вертикальным нагревательным змеевиком и исключающей детонации системой постоянного воспламенения. Для удаления стойких загрязнений Два интегрированных бака (по одному для котельного и моторного топлива) гарантируют продолжительную непрерывную работу.
Аппарат высокого давления HDS 1000 Be: Высокая мощность
Высокая мощность
Соответствует экологическому стандарту по ограничению выбросов выхлопных газов EU STAGE V. Электрический стартер для легкого запуска.
Дружественный пользователю интерфейс
  • Скорость автоматически снижается в режиме ожидания. Это позволяет економить энергию и не перенагружать мотор
  • Загрузка крана возможна благодаря прочной трубчатой стальной раме.
Спецификации

Технические характеристики

Производительность (л/ч) 450 - 900
Рабочее давление (бар/МПа) 40 - 210 / 4 - 21
Температура (при подаче 12°C) (°C) мин. 80 - макс. 98
Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч) 5,6
Топливный бак (л) 34
Топливо Бензин / Дизель
Тип привода Бензин
Производитель двигателя Honda
Тип двигателя GX 390
Количество одновременных пользователей. 1
Высокая мобильность стационарный
Вес (с аксессуарами) (кг) 175,7
Вес (с упаковкой) (кг) 181,541
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1100 x 750 x 785

Scope of supply

  • Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
  • Мощное сопло
  • Регулятор Servo Control

Оснащение

  • Длина шланга высокого давления: 15 м
  • Тип шланга высокого давления: Высочайшее качество
  • Спецификация шланга высокого давления: DN 8, 315 бар
  • Защитная рама (Cage)
  • Электрический стартер
  • Прочная стальная трубная рама для подхвата краном
