Аппарат высокого давления HDS 1000 Be
Аппарат высокого давления с подогревом воды, с бензиновым двигателем, для максимальных производительности и мобильности.
Особенности и преимущества
Простота примененияАвтоматическое отключение горелки в случае недостатка воды и перегрева аппарата. Эргономичный дизайн: пистолет Easy Press для простоты использования.
Максимальная производительностьВысокопроизводительная горелка с вертикальным нагревательным змеевиком и исключающей детонации системой постоянного воспламенения. Для удаления стойких загрязнений Два интегрированных бака (по одному для котельного и моторного топлива) гарантируют продолжительную непрерывную работу.
Высокая мощностьСоответствует экологическому стандарту по ограничению выбросов выхлопных газов EU STAGE V. Электрический стартер для легкого запуска.
Дружественный пользователю интерфейс
- Скорость автоматически снижается в режиме ожидания. Это позволяет економить энергию и не перенагружать мотор
- Загрузка крана возможна благодаря прочной трубчатой стальной раме.
Спецификации
Технические характеристики
|Производительность (л/ч)
|450 - 900
|Рабочее давление (бар/МПа)
|40 - 210 / 4 - 21
|Температура (при подаче 12°C) (°C)
|мин. 80 - макс. 98
|Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч)
|5,6
|Топливный бак (л)
|34
|Топливо
|Бензин / Дизель
|Тип привода
|Бензин
|Производитель двигателя
|Honda
|Тип двигателя
|GX 390
|Количество одновременных пользователей.
|1
|Высокая мобильность
|стационарный
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|175,7
|Вес (с упаковкой) (кг)
|181,541
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1100 x 750 x 785
Scope of supply
- Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
- Мощное сопло
- Регулятор Servo Control
Оснащение
- Длина шланга высокого давления: 15 м
- Тип шланга высокого давления: Высочайшее качество
- Спецификация шланга высокого давления: DN 8, 315 бар
- Защитная рама (Cage)
- Электрический стартер
- Прочная стальная трубная рама для подхвата краном
Видео