Аппарат высокого давления HDS 1000 De

HDS 1000 DE – автономный аппарат высокого давления c нагревом воды, работающий на дизельном топливе (двигатель YANMAR). Применяется там, где недоступно электричество. Аппарат разработан для применения в производственных условиях – на строительных лесах, стапелях судостроительных заводов, в составе передвижных технологических установок и т.д. Все узлы размещены внутри прочной рамы из стальных труб. Аппарат отличается высокой мощностью и надежностью. При недостатке масла или снижении частоты вращения двигатель автоматически отключается. Аппарат имеет электрический стартер, удобно расположенную панель управления с обозначениями всех функций, а также удобные держатели для принадлежностей на раме. Прочная трубная рама защищена от коррозии порошковым покрытием и изготовлена с возможностью транспортировки вилочным погрузчиком или краном. Высококачественные материалы, такие как латунные головкицилиндров, клапаны из нержавеющей стали, поршни с никеле-хромовым покрытием, гарантируют длительный срок службы аппарата. Высокопроизводительная горелка, с вертикальной катушкой нагревателя и недетонирующим непрерывным зажиганием, может настраиваться в границах между 30° C и 98° C. Оборудованные системы безопасности, такие как отсекатель при низком уровне масла, предохранительные клапаны, отсекатель при низком уровне воды или топлива, защищают машину в условиях непрерывной каждодневной эксплуатации. Бак с поплавковым регулятором надежно изолирует аппарат от питьевого водопровода и защищает все компоненты, которые вступают в контакт с водой от накипи и других отложений.

Особенности и преимущества
Простота применения
Простота применения
Автоматическое отключение горелки в случае недостатка воды и перегрева аппарата. Эргономичный дизайн: пистолет Easy Press для простоты использования.
Максимальная производительность
Максимальная производительность
Высокопроизводительная горелка с вертикальным нагревательным змеевиком и исключающей детонации системой постоянного воспламенения. Для удаления стойких загрязнений Два интегрированных бака (по одному для котельного и моторного топлива) гарантируют продолжительную непрерывную работу.
Экономичный дизельный двигатель внутреннего сгорания
Экономичный дизельный двигатель внутреннего сгорания
Соответствует экологическому стандарту по ограничению выбросов выхлопных газов EU STAGE V. Электрический стартер для легкого запуска.
Дружественный пользователю интерфейс
  • Скорость автоматически снижается в режиме ожидания. Это позволяет економить энергию и не перенагружать мотор
  • Загрузка крана возможна благодаря прочной трубчатой стальной раме.
Спецификации

Технические характеристики

Производительность (л/ч) 450 - 900
Рабочее давление (бар/МПа) 40 - 200 / 4 - 20
Температура (при подаче 12°C) (°C) мин. 80 - макс. 98
Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч) 5,6
Размер сопла 048
Топливный бак (л) 34
Топливо Котельное топливо / Дизель
Тип привода Дизель
Производитель двигателя Yanmar
Тип двигателя L 100 V
Количество одновременных пользователей. 1
Высокая мобильность стационарный
Вес (с аксессуарами) (кг) 188,3
Вес (с упаковкой) (кг) 194,1
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1100 x 750 x 785

Scope of supply

  • Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
  • Мощное сопло
  • Регулятор Servo Control

Оснащение

  • Длина шланга высокого давления: 15 м
  • Тип шланга высокого давления: Высочайшее качество
  • Спецификация шланга высокого давления: DN 8, 315 бар
  • Защитная рама (Cage)
  • Электрический стартер
  • Прочная стальная трубная рама для подхвата краном
