Аппарат высокого давления HDS 8/20 G

Аппарат высокого давления с подогревом воды HDS 8/20 G с бензиновым двигателем, надежным насосом с кривошипно-шатунным механизмом и эффективной горелкой для выполнения самых сложных задач по очистке. Аппарат работает автономно, без подключения к электросети.

Благодаря расходу воды 800 л/час и рабочему давлению 200 бар аппарат высокого давления с подогревом воды HDS 8/20 G демонстрирует отличные результаты очистки, особенно в таких целевых группах, как строительство, общественные учреждения и клининг. Автономный аппарат, приводимый в действие мощным бензиновым двигателем, удаляет даже самые стойкие загрязнения, например, граффити или машинное масло. Это обеспечивается высокоэффективной и надежной горелкой, а также прочным насосом с кривошипно-шатунным механизмом. Встроенный 20-литровый топливный бак продлевает время работы аппарата. Компоненты защищены во время работы предохранительными и температурными клапанами, датчиком температуры отработавших газов, водяным фильтром и шлангом понижения давления SDS; таким образом, гарантируется непрерывно высокая производительность и длительный срок службы. Высокая эргономика, мобильность, надежность и удобство эксплуатации обеспечивается сплошными резиновыми колесами, направляющим роликом со стояночным тормозом, эргономичными ручками и удобным единым переключателем для регулировки температуры. Такие принадлежности, как шланг высокого давления и струйная трубка, можно хранить прямо на аппарате.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления HDS 8/20 G: Высокая мощность
Высокая мощность
Работа, независемая от внешних источников питания Соответствует экологическому стандарту по ограничению выбросов выхлопных газов EU STAGE V. Удобный ручной пуск.
Аппарат высокого давления HDS 8/20 G: Высокая мобильность
Высокая мобильность
Большие проколостойкие шины и рулевой ролик / ролик с парковочным тормозом. Ручки для простой транспортировки и маневренности. Загрузка крана возможна благодаря прочной трубчатой стальной раме.
Аппарат высокого давления HDS 8/20 G: Прочный дизайн для самых сложных работ
Прочный дизайн для самых сложных работ
Прочная трубчатая стальная рама защищает машину от внешних воздействий. Проверенные технологии безопасности, такие как термоклапан, предохранительный клапан и водяной фильтр. Подходит для погрузки крана в сфере аренды и строительства.
Продуманное хранение принадлежностей
  • Возможность хранения всех комплектующих аксессуаров непосредственно на аппарате
  • Пистолет высокого давления EASY!Force для работы без усталости.
  • Эргономичная ручка и приспособление для хранения шланга.
Спецификации

Технические характеристики

Производительность (л/ч) 800
Рабочее давление (бар/МПа) 200 / 20
Температура (при подаче 12°C) (°C) макс. 80
Температура воды на входе (°C) 30
Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч) 5,9
Топливный бак (л) 30
Топливо Дизель / Котельное топливо
Тип привода Бензин
Количество одновременных пользователей. 1
Высокая мобильность на колесах
Вес (с аксессуарами) (кг) 175
Вес (с упаковкой) (кг) 180
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1130 x 910 x 895

Scope of supply

  • Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
  • Мощное сопло

Оснащение

  • Длина шланга высокого давления: 10 м
  • Тип шланга высокого давления: Longlife
  • Спецификация шланга высокого давления: DN 8, 315 бар
  • Защитная рама (Cage)
  • Прочная стальная трубная рама для подхвата краном
Видео

Области применения
  • Идеально подходит для уборки машин или транспортных средств в строительстве или транспорте
  • Для использования специалистами по уборке и муниципальными властями для удаления стойких загрязнений
Принадлежности
Чистящее средство
