Все агрегаты размещены внутри прочной трубчатой рамы. обеспечивающей высококачественным компонентам надежную защиту в сложных условиях продолжительной работы. Два больших колеса с пневматическими шинами, поворотное колесико с тормозом и две ручки для перемещения позволяют легко перемещать аппарат HDS 801 B к разным местам применения. Высококачественные материалы компонентов насоса высокого давления (латунная головка блока цилиндров, клапаны из нержавеющей стали, поршни из нержавеющей стали с хромоникелевым покрытием и т. д.) гарантируют превосходные параметры производительности и длительный срок службы. Ряд защитных устройств (предохранительные клапаны, устройства защиты от недостатка воды, масла и котельного топлива) гарантируют бесперебойную работу аппарата в условиях ежедневной интенсивной эксплуатации. Легко наполняемый встроенный топливный бак (21 л) обеспечивает длительную непрерывную работу. Предусмотренный дозирующий вентиль позволяет при необходимости добавлять в струю высокого давления чистящее средство и плавно регулировать его расход.