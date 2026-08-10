Аппарат высокого давления HDS 801 B

Мобильный аппарат высокого давления с подогревом воды, оснащенный двигателем внутреннего сгорания для автономной эксплуатации на неэлектрифицированных участках.

Все агрегаты размещены внутри прочной трубчатой рамы. обеспечивающей высококачественным компонентам надежную защиту в сложных условиях продолжительной работы. Два больших колеса с пневматическими шинами, поворотное колесико с тормозом и две ручки для перемещения позволяют легко перемещать аппарат HDS 801 B к разным местам применения. Высококачественные материалы компонентов насоса высокого давления (латунная головка блока цилиндров, клапаны из нержавеющей стали, поршни из нержавеющей стали с хромоникелевым покрытием и т. д.) гарантируют превосходные параметры производительности и длительный срок службы. Ряд защитных устройств (предохранительные клапаны, устройства защиты от недостатка воды, масла и котельного топлива) гарантируют бесперебойную работу аппарата в условиях ежедневной интенсивной эксплуатации. Легко наполняемый встроенный топливный бак (21 л) обеспечивает длительную непрерывную работу. Предусмотренный дозирующий вентиль позволяет при необходимости добавлять в струю высокого давления чистящее средство и плавно регулировать его расход.

Особенности и преимущества
Максимальная независимость
Для жестких условий
Спецификации

Технические характеристики

Производительность (л/ч) 600
Рабочее давление (бар/МПа) 140 / 14
Температура (при подаче 12°C) (°C) макс. 80
Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч) 4,1
Топливный бак (л) 21
Тип привода Бензин
Производитель двигателя Honda
Тип двигателя GX 160 K1
Количество одновременных пользователей. 1
Высокая мобильность средняя
Вес (с аксессуарами) (кг) 110
Вес (с упаковкой) (кг) 122
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1168 x 862 x 767

Scope of supply

  • Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced

Оснащение

  • Длина шланга высокого давления.: 10 м
  • Защитная рама (Cage)
  • Прочная стальная трубная рама для подхвата краном
Аппарат высокого давления HDS 801 B
Аппарат высокого давления HDS 801 B
Аппарат высокого давления HDS 801 B
Аппарат высокого давления HDS 801 B
Аппарат высокого давления HDS 801 B
Аппарат высокого давления HDS 801 B
Принадлежности
Чистящее средство
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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