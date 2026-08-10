Аппарат высокого давления HDS 801 B
Мобильный аппарат высокого давления с подогревом воды, оснащенный двигателем внутреннего сгорания для автономной эксплуатации на неэлектрифицированных участках.
Все агрегаты размещены внутри прочной трубчатой рамы. обеспечивающей высококачественным компонентам надежную защиту в сложных условиях продолжительной работы. Два больших колеса с пневматическими шинами, поворотное колесико с тормозом и две ручки для перемещения позволяют легко перемещать аппарат HDS 801 B к разным местам применения. Высококачественные материалы компонентов насоса высокого давления (латунная головка блока цилиндров, клапаны из нержавеющей стали, поршни из нержавеющей стали с хромоникелевым покрытием и т. д.) гарантируют превосходные параметры производительности и длительный срок службы. Ряд защитных устройств (предохранительные клапаны, устройства защиты от недостатка воды, масла и котельного топлива) гарантируют бесперебойную работу аппарата в условиях ежедневной интенсивной эксплуатации. Легко наполняемый встроенный топливный бак (21 л) обеспечивает длительную непрерывную работу. Предусмотренный дозирующий вентиль позволяет при необходимости добавлять в струю высокого давления чистящее средство и плавно регулировать его расход.
Особенности и преимущества
Максимальная независимость
Для жестких условий
Спецификации
Технические характеристики
|Производительность (л/ч)
|600
|Рабочее давление (бар/МПа)
|140 / 14
|Температура (при подаче 12°C) (°C)
|макс. 80
|Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч)
|4,1
|Топливный бак (л)
|21
|Тип привода
|Бензин
|Производитель двигателя
|Honda
|Тип двигателя
|GX 160 K1
|Количество одновременных пользователей.
|1
|Высокая мобильность
|средняя
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|110
|Вес (с упаковкой) (кг)
|122
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1168 x 862 x 767
Scope of supply
- Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
Оснащение
- Длина шланга высокого давления.: 10 м
- Защитная рама (Cage)
- Прочная стальная трубная рама для подхвата краном