Aparat de curatat cu inalta presiune cu apa calda si actionat cu benzina in mod de constructie orizontal si compact pentru o utilizare independenta de current. Unitatea compacta a pompei este montata pe un cadru metalic stabil si mobil. Datorita dimensiunilor compacte este posibil un transport fara probleme si comod in diferitele locatii de utilizare. Motorul sau intr-un cilindru si patru tacturi racit cu aer este usor de pornit prin intermediul starterului reversibil. Chiulasa cilindrului din alama cu supape din otel superior este conforma cu utilizarea profesionala si asigura durata de utilizare lunga. Intr-un cadru metalic stabil, care ofera tuturor agregatelor o protectie totala pentru utilizarea anevoioasa si continua, sunt plasate toate componentele valoroase. Doua roti mari, umplute cu aer, o rola de ghidaj cu frane si doua manere de impingere transforma aparatul HDS 801 B intr-unul usor de transportat si foarte flexibil. Materiale de mare valoare a pompei de inalta presiune, ca si chiulasa cilindrului din alama, supapele din otel superior, pistoanele din otel superior stratificate cu crom – nichel, asigura un timp lung de utilizare si performante superioare. Caracteristicile de siguranta ca si siguranta pentru lipsa de ulei, supapele de siguranta, siguranta pentru lipsa de apa si siguranta pentru lipsa de combustibil asigura in utilizarea zilnica dura accesibilitatea aparatului. Rezervorul de combustibil integrat (21 l) poate fi umplut fara greutati si permite duratede utilizare lungi. Daca este necesar, prin intermediul supapei pentru dozare a detergentului, poate fi dozat deterget, fara trepte si exact, jetului de mare presiune.