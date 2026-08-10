Аппарат высокого давления HDS 801 D
Мобильный аппарат высокого давления с подогревом воды, оснащенный двигателем внутреннего сгорания для автономной эксплуатации на неэлектрифицированных участках.
Особенности и преимущества
Максимальная независимость
Для жестких условий
Спецификации
Технические характеристики
|Производительность (л/ч)
|600
|Рабочее давление (бар/МПа)
|140 / 14
|Температура (при подаче 12°C) (°C)
|макс. 80
|Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч)
|4,1
|Топливный бак (л)
|21
|Тип привода
|Дизель
|Тип двигателя
|15 LD 225
|Количество одновременных пользователей.
|1
|Высокая мобильность
|средняя
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|130
|Вес (с упаковкой) (кг)
|143
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1168 x 862 x 767
Scope of supply
- Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
Оснащение
- Длина шланга высокого давления.: 10 м
- Защитная рама (Cage)
- Прочная стальная трубная рама для подхвата краном