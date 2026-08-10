Aparat de curatat cu inalta presiune incalzit si performant cu motor industrial diesel lombardini de 4.8 PS OHV robust si cu racire pe aer, cu pornire pe cablu pentru utilizarea independenta. Intr-un cadru metalic stabil, care ofera tuturor agregatelor o protectie totala pentru utilizarea anevoioasa si continua, sunt plasate toate componentele valoroase. Doua roti mari, umplute cu aer, o rola de ghidaj cu frane si doua manere de impingere transforma aparatul HDS 801 D intr-unul usor de transportat si foarte flexibil. Materiale de mare valoare a pompei de inalta presiune, ca si chiulasa cilindrului din alama, supapele din otel superior, pistoanele din otel superior stratificate cu crom – nichel, asigura un timp lung de utilizare si performante superioare. Caracteristicile de siguranta ca si siguranta pentru lipsa de ulei, supapele de siguranta, siguranta pentru lipsa de apa si siguranta pentru lipsa de combustibil asigura in utilizarea zilnica dura accesibilitatea aparatului. Rezervorul de combustibil integrat (21 l) poate fi umplut fara greutati si permite durate de utilizare lungi. Daca este necesar, prin intermediul supapei pentru dozare a detergentului, poate fi dozat deterget, fara trepte si exact, jetului de mare presiune.