Аппарат высокого давления HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
Трехфазный аппарат высокого давления с подогревом воды HDS 7/16-4 C Anniversary Edition черного цвета с электродвигателем с водяным охлаждением, режимом eco!efficency, пистолетом-распылителем EASY!Force и многим другим.
90-летие Kärcher: мощный HDS 7/16-4 C Anniversary Edition черного цвета — это 3-фазный аппарат высокого давления с подогревом воды в компактном классе. Помимо надежного электродвигателя с водяным охлаждением, аппарат впечатляет другими обширными функциями. К ним относятся уникальный режим eco!efficiency, который обеспечивает особенно экологичную и эффективную работу. Другие особенности: центральное управление одной кнопкой, что обеспечивает удобство использования. Большие колеса и направляющий ролик гарантируют исключительную маневренность. А прочное шасси оснащено встроенными баками для моющих средств и топлива. Кроме того, пистолет высокого давления EASY!Force обеспечивает комфортную работу, используя силу отдачи струи высокого давления, чтобы свести удерживающее усилие к нулю. Быстроразъемные соединения EASY!Lock позволяют работать в пять раз быстрее, чем обычные винтовые соединения, без ущерба для прочности или долговечности. Также имеются практичные отсеки для хранения насадок и других принадлежностей.
Особенности и преимущества
Эффективность
- Режим eco!efficiency обеспечивает эффективную и экологичную эксплуатацию аппарата.
- Расход топлива и выбросы CO₂ сокращаются на 20%.
Удобство для пользователя
- Интуитивно понятное управление при помощи единственного поворотного переключателя.
- Легкое и удобное наполнение бака.
- Удобство замены емкости с защитным средством.
Удобство хранения
- Запираемый отсек для хранения сопел, инструментов и т. п.
- Держатели для хранения кабеля питания и шланга высокого давления.
- Интегрированный держатель струйной трубки для удобной транспортировки.
Испытанная высокоэффективная технология нагрева воды.
- Система умягчения воды защищает нагревательный змеевик от повреждения, вследствие кальцификации.
- Большой водяной фильтр для защиты насоса от повреждения.
- Встроенный термостат отключает приводной двигатель, если температура выхлопных газов превышает 300 °C.
Высокая мобильность
- Шасси с большими задними колесами и передним поворотным колесиком.
- Большие ручки, интегрированные в шасси.
- Интегрированная система наклона для легкого преодоления препятствий, таких как лестницы и бордюры.
Экономьте время и энергию: пистолет высокого давления EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.
- Возможность длительной работы без переутомления, благодаря пистолету EASY!Force.
- Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|270 - 700
|Рабочее давление (бар/МПа)
|30 - 160 / 3 - 16
|Температура (при подаче 12°C) (°C)
|макс. 80
|Потребляемая мощность (кВт)
|5,1
|Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч)
|4,1
|Расход топлива в режиме eco!efficiency (кг/ч)
|3,3
|Кабель питания (м)
|5
|Топливный бак (л)
|15
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|113
|Вес (с упаковкой) (кг)
|124,787
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1060 x 650 x 920
Scope of supply
- Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
- Распылительная трубка: 1050 мм
- Мощное сопло
Оснащение
- Длина шланга высокого давления.: 10 м
- Технические характеристики шланга высокого давления.: DN 6, 250 бар
- Автоматическая система сброса давления.
- Интегрированные баки для топлива и чистящего средства
Области применения
- Очистка транспортных средств.
- Очистка машин и механизмов.
- Очистка мастерских.
- Очистка открытых площадок.
- Очистка станций техобслуживания.
- Очистка фасадов.
- Очистка бассейнов.
- Очистка спортивных площадок.
- Очистка во время производственного процесса.
- Очистка производственных помещений.