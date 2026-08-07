Аппарат высокого давления HDS 7/16-4 C Anniversary Edition

Трехфазный аппарат высокого давления с подогревом воды HDS 7/16-4 C Anniversary Edition черного цвета с электродвигателем с водяным охлаждением, режимом eco!efficency, пистолетом-распылителем EASY!Force и многим другим.

90-летие Kärcher: мощный HDS 7/16-4 C Anniversary Edition черного цвета — это 3-фазный аппарат высокого давления с подогревом воды в компактном классе. Помимо надежного электродвигателя с водяным охлаждением, аппарат впечатляет другими обширными функциями. К ним относятся уникальный режим eco!efficiency, который обеспечивает особенно экологичную и эффективную работу. Другие особенности: центральное управление одной кнопкой, что обеспечивает удобство использования. Большие колеса и направляющий ролик гарантируют исключительную маневренность. А прочное шасси оснащено встроенными баками для моющих средств и топлива. Кроме того, пистолет высокого давления EASY!Force обеспечивает комфортную работу, используя силу отдачи струи высокого давления, чтобы свести удерживающее усилие к нулю. Быстроразъемные соединения EASY!Lock позволяют работать в пять раз быстрее, чем обычные винтовые соединения, без ущерба для прочности или долговечности. Также имеются практичные отсеки для хранения насадок и других принадлежностей.

Особенности и преимущества
Эффективность
  • Режим eco!efficiency обеспечивает эффективную и экологичную эксплуатацию аппарата.
  • Расход топлива и выбросы CO₂ сокращаются на 20%.
Удобство для пользователя
  • Интуитивно понятное управление при помощи единственного поворотного переключателя.
  • Легкое и удобное наполнение бака.
  • Удобство замены емкости с защитным средством.
Удобство хранения
  • Запираемый отсек для хранения сопел, инструментов и т. п.
  • Держатели для хранения кабеля питания и шланга высокого давления.
  • Интегрированный держатель струйной трубки для удобной транспортировки.
Испытанная высокоэффективная технология нагрева воды.
  • Система умягчения воды защищает нагревательный змеевик от повреждения, вследствие кальцификации.
  • Большой водяной фильтр для защиты насоса от повреждения.
  • Встроенный термостат отключает приводной двигатель, если температура выхлопных газов превышает 300 °C.
Высокая мобильность
  • Шасси с большими задними колесами и передним поворотным колесиком.
  • Большие ручки, интегрированные в шасси.
  • Интегрированная система наклона для легкого преодоления препятствий, таких как лестницы и бордюры.
Экономьте время и энергию: пистолет высокого давления EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.
  • Возможность длительной работы без переутомления, благодаря пистолету EASY!Force.
  • Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 270 - 700
Рабочее давление (бар/МПа) 30 - 160 / 3 - 16
Температура (при подаче 12°C) (°C) макс. 80
Потребляемая мощность (кВт) 5,1
Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч) 4,1
Расход топлива в режиме eco!efficiency (кг/ч) 3,3
Кабель питания (м) 5
Топливный бак (л) 15
Вес (с аксессуарами) (кг) 113
Вес (с упаковкой) (кг) 124,787
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1060 x 650 x 920

Scope of supply

  • Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
  • Распылительная трубка: 1050 мм
  • Мощное сопло

Оснащение

  • Длина шланга высокого давления.: 10 м
  • Технические характеристики шланга высокого давления.: DN 6, 250 бар
  • Автоматическая система сброса давления.
  • Интегрированные баки для топлива и чистящего средства
Аппарат высокого давления HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
Аппарат высокого давления HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
Аппарат высокого давления HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
Аппарат высокого давления HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
Аппарат высокого давления HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
Аппарат высокого давления HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
Аппарат высокого давления HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
Аппарат высокого давления HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
Аппарат высокого давления HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
Аппарат высокого давления HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
Аппарат высокого давления HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
Аппарат высокого давления HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
Области применения
  • Очистка транспортных средств.
  • Очистка машин и механизмов.
  • Очистка мастерских.
  • Очистка открытых площадок.
  • Очистка станций техобслуживания.
  • Очистка фасадов.
  • Очистка бассейнов.
  • Очистка спортивных площадок.
  • Очистка во время производственного процесса.
  • Очистка производственных помещений.
Принадлежности
Чистящее средство
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова