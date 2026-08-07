90-летие Kärcher: мощный HDS 7/16-4 C Anniversary Edition черного цвета — это 3-фазный аппарат высокого давления с подогревом воды в компактном классе. Помимо надежного электродвигателя с водяным охлаждением, аппарат впечатляет другими обширными функциями. К ним относятся уникальный режим eco!efficiency, который обеспечивает особенно экологичную и эффективную работу. Другие особенности: центральное управление одной кнопкой, что обеспечивает удобство использования. Большие колеса и направляющий ролик гарантируют исключительную маневренность. А прочное шасси оснащено встроенными баками для моющих средств и топлива. Кроме того, пистолет высокого давления EASY!Force обеспечивает комфортную работу, используя силу отдачи струи высокого давления, чтобы свести удерживающее усилие к нулю. Быстроразъемные соединения EASY!Lock позволяют работать в пять раз быстрее, чем обычные винтовые соединения, без ущерба для прочности или долговечности. Также имеются практичные отсеки для хранения насадок и других принадлежностей.