Aniversarea a 90 de ani Kärcher: puternicul HDS 7/16-4 C Anniversary Edition în negru este un curățător cu apă caldă cu trei faze din clasa compactă. Pe lângă robustul său motor electric răcit cu apă, mașina impresionează prin alte caracteristici extinse. Acestea includ modul unic eco!efficiency, care permite o funcționare deosebit de ecologică și eficientă. Alte caracteristici: operare centrală cu un singur buton, care asigură o manipulare ușor de utilizat. Roți mari și un rolu de direcție care garantează o manevrabilitate excelentă. Și un șasiu rezistent la uzură prezintă rezervoare integrate pentru detergenți și combustibil. În plus, pistolul de înaltă presiune EASY!Force permite o muncă confortabilă prin utilizarea forței de recul a jetului de înaltă presiune pentru a reduce forța de menținere la zero. Cuplajele rapide EASY!Lock permit o manipulare de cinci ori mai rapidă decât conexiunile cu șuruburi convenționale, fără a compromite robustețea sau longevitatea. Există, de asemenea, compartimente practice de depozitare pentru duze și alte accesorii.