Аппарат высокого давления HDS 8/17 C

Трехфазный аппарат высокого давления с подогревом воды HDS 8/17 C с продуманной концепцией управления и мобильности, пистолетом EASY!Force, режимом eco!efficiency и управлением одной кнопкой.

Простой в использовании, продуманный эргономичный дизайн, экономичный и мощный в работе: аппарат высокого давления с подогревом воды HDS 8/17 C впечатляет своим оснащением и производительностью. Концепция управления и мобильности трехфазной машины с интуитивно понятным управлением одной кнопкой, большими прочными колесами и рулевым роликом/колесом облегчает управление и транспортировку. Пистолет высокого давления EASY!Force использует силу отдачи струи высокого давления, чтобы свести удерживающую силу до нуля, а быстроразъемные соединения EASY!Lock позволяют выполнять операции в пять раз быстрее, чем обычные винтовые соединения, без ущерба для надежность или долговечность. Уникальный режим eco!efficiency от Kärcher защитит ваш кошелек и окружающую среду. Многочисленные другие функции, такие как практичные отсеки для хранения принадлежностей и инструментов или баки для чистящего средства и топлива, встроенные непосредственно в прочное шасси, обеспечивают максимальный комфорт и безопасность для пользователя.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления HDS 8/17 C: Эффективность
Эффективность
Режим eco!efficiency обеспечивает эффективную и экологичную эксплуатацию аппарата. Расход топлива и выбросы CO₂ сокращаются на 20%. Система точного дозирования моющего средства с функцией промывки.
Аппарат высокого давления HDS 8/17 C: Удобство для пользователя
Удобство для пользователя
Интуитивное управление при помощи единственного поворотного переключателя. Легкое и удобное наполнение бака. Удобство замены емкости с защитным средством.
Аппарат высокого давления HDS 8/17 C: Удобство хранения
Удобство хранения
Запираемый отсек для хранения сопел, инструментов и т. п. Держатели для хранения кабеля питания и шланга высокого давления. Интегрированный держатель струйной трубки для удобной транспортировки.
Испытанная высокоэффективная технология нагрева воды.
  • Система SDS компенсирует колебания и перепады давления в системе высокого давления.
  • Большой водяной фильтр для защиты насоса от повреждения.
  • Система умягчения воды защищает нагревательный змеевик от повреждения, вследствие кальцификации.
Высокая мобильность
  • Шасси с большими задними колесами и передним поворотным колесиком.
  • Большие ручки, интегрированные в шасси.
  • Интегрированная система наклона для легкого преодоления препятствий, таких как лестницы и бордюры.
Экономьте время и энергию: пистолет высокого давления EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.
  • Возможность длительной работы без переутомления, благодаря пистолету EASY!Force.
  • Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 290 - 760
Рабочее давление (бар/МПа) 30 - 170 / 3 - 17
Температура (при подаче 12°C) (°C) макс. 80
Потребляемая мощность (кВт) 5,7
Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч) 4,7
Расход топлива в режиме eco!efficiency (кг/ч) 3,8
Кабель питания (м) 5
Топливный бак (л) 15
Вес (с аксессуарами) (кг) 114,4
Вес (с упаковкой) (кг) 123,091
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1060 x 650 x 920

Scope of supply

  • Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
  • Распылительная трубка: 1050 мм
  • Мощное сопло

Оснащение

  • Длина шланга высокого давления.: 10 м
  • Технические характеристики шланга высокого давления.: DN 6, 250 бар
  • Система эластичного демпфирования (SDS)
  • Автоматическая система сброса давления.
  • Интегрированные баки для топлива и чистящего средства
Аппарат высокого давления HDS 8/17 C
Аппарат высокого давления HDS 8/17 C
Аппарат высокого давления HDS 8/17 C
Аппарат высокого давления HDS 8/17 C
Аппарат высокого давления HDS 8/17 C
Аппарат высокого давления HDS 8/17 C
Аппарат высокого давления HDS 8/17 C
Аппарат высокого давления HDS 8/17 C
Аппарат высокого давления HDS 8/17 C
Аппарат высокого давления HDS 8/17 C
Аппарат высокого давления HDS 8/17 C
Аппарат высокого давления HDS 8/17 C
Области применения
  • Очистка транспортных средств.
  • Очистка машин и механизмов.
  • Очистка мастерских.
  • Очистка открытых площадок.
  • Очистка станций техобслуживания.
  • Очистка фасадов.
  • Очистка бассейнов.
  • Очистка спортивных площадок.
  • Очистка во время производственного процесса.
  • Очистка производственных помещений.
Принадлежности
Чистящее средство
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Created with AI (artificial intelligence)

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