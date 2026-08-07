Простой в использовании, продуманный эргономичный дизайн, экономичный и мощный в работе: аппарат высокого давления с подогревом воды HDS 8/17 C впечатляет своим оснащением и производительностью. Концепция управления и мобильности трехфазной машины с интуитивно понятным управлением одной кнопкой, большими прочными колесами и рулевым роликом/колесом облегчает управление и транспортировку. Пистолет высокого давления EASY!Force использует силу отдачи струи высокого давления, чтобы свести удерживающую силу до нуля, а быстроразъемные соединения EASY!Lock позволяют выполнять операции в пять раз быстрее, чем обычные винтовые соединения, без ущерба для надежность или долговечность. Уникальный режим eco!efficiency от Kärcher защитит ваш кошелек и окружающую среду. Многочисленные другие функции, такие как практичные отсеки для хранения принадлежностей и инструментов или баки для чистящего средства и топлива, встроенные непосредственно в прочное шасси, обеспечивают максимальный комфорт и безопасность для пользователя.