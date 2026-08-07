Ușor de utilizat, design ergonomic inteligent, economic și puternic în timpul funcționării: aparatul de spălat cu preiune HDS 8/17 C cu apa calda impresionează prin echipament și performanță. Conceptul de operare și mobilitate al mașinii trifazate cu funcționarea intuitivă cu un singur buton, roți mari și robuste și rola de direcție/rotă facilitează manipularea și transportul. Pistolul de înaltă presiune EASY!Force utilizează forța de recul a jetului de înaltă presiune pentru a reduce forța de reținere la zero, în timp ce cuplajele cu eliberare rapidă EASY!Lock permit o manipulare de cinci ori mai rapidă decât îmbinările cu șuruburi convenționale, fără a compromite robustețe sau longevitate. Modul unic eco!efficiency de la Kärcher vă protejează portofelul și mediul. Numeroase alte funcții, precum compartimentele practice de depozitare pentru accesorii și unelte sau rezervoarele pentru agent de curățare și combustibil integrate direct în șasiul robust asigură confort și siguranță maximă pentru utilizator.