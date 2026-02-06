Аппарат высокого давления HDS 8/18-4 C
HDS 8/18-4 C - самый мощный 3-фазный аппарат высокого давления с подогревом воды в классе Compact, оснащенный 3-поршневым осевым насосом с режимом eco!efficiency и режимом пара, удобным переключателем и пистолетом высокого давления EASY! Force Advanced.
Самый мощный 3-фазный аппарат высокого давления с подогревом воды в компактном классе: HDS 8/18-4 C с режимом eco!efficiency и режимом пара впечатляет своей эргономикой и удобством в использовании. Оснащен 4-полюсным электродвигателем с водяным охлаждением. Прочный осевой насос с тремя керамическими поршнями обеспечивает необходимое давление. Пистолет EASY! Force Advanced с запатентованной технологией мощного сопла, струйной трубкой длиной более 1 метра и быстроразъемными соединениями EASY! Lock гарантирует комфортную и эргономичную работу. Демпферная система (SDS) снижает вибрацию, позволяя работать без чрезмерной нагрузки. Технология горячей воды эффективно расщепляет маслосмазочные вещества и уменьшает использование моющих средств, которые точно дозируются из бака, емкостью 15,5 л. Давление и расход воды можно регулировать, в соответствии с задачами и настраивать непосредственно на пистолете, благодаря ругелятору Servo Control. HDS 8/18-4 C создан для ежедневной эксплуатации в сложных условиях. Опция защиты от накипи, водяной фильтр и предохранительный клапан обеспечивают надежную работу аппарата. Прочное шасси надежно защищает от ударов, а большие задние колеса, в сочетании спередним поворотным колесом, обеспечивают высокую маневренность и мобильность. В аппарат интегрированы дополнительные отсеки для хранения аксессуаров.
Особенности и преимущества
Высокая эффективность.
- Режим eco!efficiency обеспечивает эффективную и экологичную эксплуатацию аппарата.
- Расход топлива и выбросы CO₂ сокращаются на 20%.
Обширный выбор аксессуаров с разъемами EASY!Lock
- Пистолет EASY!Force Advanced, который обеспечивает комфортную работу без усталости и усилий на удержание.
- Давление и объем воды можно регулировать с помощью регулятора Servo Control, расположенного между пистолетом и струйной трубкой.
- Поворотная струйная трубка длиной 1050 мм из нержавеющей стали.
Безопасность эксплуатации.
- Простая в обслуживании система фильтрации воды защищает насос от загрязнений.
- Предохранительные клапаны, а также защита от нехватки воды и топлива обеспечивают бесперебойную работу аппарата.
Испытанная высокоэффективная технология нагрева воды.
- Система умягчения воды защищает нагревательный змеевик от повреждения, вследствие кальцификации.
- Система SDS компенсирует колебания и перепады давления в системе высокого давления.
Удобное хранение аксессуаров на корпусе аппарата
- Держатели для хранения кабеля питания и шланга высокого давления.
- Интегрированный отсек для хранения сопел
- Интегрированный держатель струйной трубки для удобной транспортировки.
Система дозирования чистящего средства
- Система точного дозирования моющего средства с функцией промывки.
- Легкое и удобное наполнение бака.
Концепция мобильности.
- Дизайн «Jogger» с улучшенной маневренностью, благодаря большим резиновым колесам и переднему поворотному колесу.
- Интегрированная система наклона для легкого преодоления препятствий, таких как лестницы и бордюры.
- Ручки для простой транспортировки и маневренности.
Простота использования.
- Интуитивное управление при помощи единственного поворотного переключателя.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|300 - 800
|Рабочее давление (бар/МПа)
|30 - 180 / 3 - 18
|Макс. давление (бар)
|220
|Температура (при подаче 12°C) (°C)
|мин. 80 - макс. 155
|Потребляемая мощность (кВт)
|6
|Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч)
|5,2
|Расход топлива в режиме eco!efficiency (кг/ч)
|4,2
|Кабель питания (м)
|5
|Размер сопла
|025
|Топливный бак (л)
|15
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|119,4
|Вес (с упаковкой) (кг)
|131,187
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1066 x 650 x 920
Scope of supply
- Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
- Распылительная трубка: 1050 мм
- Мощное сопло
- Регулятор Servo Control
Оснащение
- Длина шланга высокого давления: 10 м
- Система эластичного демпфирования (SDS)
- Автоматическая система сброса давления
Области применения
- Очистка транспортных средств.
- Очистка машин и механизмов.
- Очистка мастерских.
- Очистка открытых площадок.
- Очистка станций техобслуживания.
- Очистка фасадов.
- Очистка бассейнов.
- Очистка спортивных площадок.
- Очистка во время производственного процесса.
- Очистка производственных помещений.