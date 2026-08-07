Аппарат высокого давления HDS 7/12-4 M
Новые аппараты высокого давления с подогревом воды среднего и экстракласса гарантируют превосходные результаты чистки и отличаются при этом высочайшей надежностью и простотой управления. В них предусмотрен режим eco!efficiency – уникальное решение от Kärcher. При переводе аппарата в этот режим он работает в наиболее экономичном температурном диапазоне, что способствует не только уменьшению производственных расходов, но и охране окружающей среды.
Новые аппараты высокого давления с подогревом воды среднего и экстракласса отличаются 6 главными особенностями. 1. Экологичность: благодаря новому режиму eco!efficiency, сервисному переключателю, позволяющему задавать жесткость воды, турбонагнетателю воздуха, точному дозированию чистящего средства, оптимизированной горелке и высокому КПД насоса. 2. Удобство для пользователя: благодаря эргономичной центральной панели управления, держателю для удобного и надежного хранения струйной трубки, светодиодным индикаторам и т. д. 3. Высокая производительность чистки: за счет применения запатентованных сопел, керамических поршней, турбонагнетателя воздуха и высокого КПД насоса, а также наличия широкой программы проблемно-ориентированных принадлежностей. 4. Высокая мобильность: благодаря шасси с поворотным колесиком и большими колесами с резиновыми шинами, эргономичным ручкам для перемещения и площадке для наклона аппарата ногой, а также возможности перемещения погрузчиком и закрепления в кузове автомобиля. 5. Эксплуатационная надежность: благодаря прочному и устойчивому к коррозии шасси, контролю температуры выхлопных газов, трехпоршневому осевому насосу с керамическими поршнями, системе защиты насоса и термостойкой облицовке выхлопного патрубка. 6. Удобство сервисного обслуживания: благодаря легкому доступу ко всем требующим обслуживания компонентам и сервисному переключателю, позволяющему запрашивать эксплуатационные параметры для поиска и устранения неисправностей.
Особенности и преимущества
ЭффективностьВ режиме eco!efficiency аппарат работает в наиболее экономичном режиме температур (60°C), обеспечивая при этом максимальную продуктивность для эффективной работы. Оптимизация рабочего цикла горелки уменьшает расход топлива на 20%, в сравнении с режимом полной нагрузки.
Максимальная эффективностьРекуперация тепла за счет использования отходящего тепла двигателя. 4-полюсный электродвигатель обеспечивает длительную непрерывную работу
Безопасность эксплуатации.Большой встроенный фильтр тонкой очистки воды надежно защищает насос высокого давления от частиц грязи. Встроенный термостат отключает приводной двигатель, если температура выхлопных газов превышает 300 °C. Система SDS компенсирует колебания и перепады давления в системе высокого давления.
Удобство хранения
- Возможность конфигурирования любого трейлера в соответствии с потребностями покупателя.
- Держатели для хранения кабеля питания и шланга высокого давления.
Концепция мобильности.
- Дизайн «Jogger» с улучшенной маневренностью, благодаря большим резиновым колесам и переднему поворотному колесу.
- Специальная опора для подъема передней части аппарата при преодолении таких препятствий, как бордюры и лестницы.
Экономьте время и энергию: пистолет высокого давления EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.
- Возможность длительной работы без переутомления, благодаря пистолету EASY!Force.
- Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|1
|Напряжение (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|350 - 700
|Рабочее давление (бар/МПа)
|30 - 120 / 3 - 12
|Температура (при подаче 12°C) (°C)
|мин. 80 - макс. 155
|Потребляемая мощность (кВт)
|3,4
|Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч)
|4,6
|Расход топлива в режиме eco!efficiency (кг/ч)
|3,7
|Кабель питания (м)
|5
|Топливный бак (л)
|25
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|155,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|167,5
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
- Длина шланга высокого давления.: 10 м
- Тип шланга высокого давления.: Longlife
- Распылительная трубка: 1050 мм
- Мощное сопло
Оснащение
- Функция подачи моющего средства: Бак 20 + 10 л
- Система ANTI!Twist
- Наполняемые снаружи баки для чистящего средства, умягчителя и топлива
- Панель управления со световыми индикаторами
- Автоматическая система сброса давления.
- Сервисная электроника со светодиодным индикатором
- Два бака для моющих средств
- Защита от сухого хода
Видео
Области применения
- Очистка транспортных средств.
- Очистка машин и механизмов.
- Очистка мастерских.
- Очистка станций техобслуживания.
- Очистка фасадов.
- Очистка бассейнов.
- Очистка производственных помещений.
- Очистка во время производственного процесса.
- Очистка спортивных площадок.