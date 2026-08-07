Аппарат высокого давления HDS 7/12-4 M

Новые аппараты высокого давления с подогревом воды среднего и экстракласса гарантируют превосходные результаты чистки и отличаются при этом высочайшей надежностью и простотой управления. В них предусмотрен режим eco!efficiency – уникальное решение от Kärcher. При переводе аппарата в этот режим он работает в наиболее экономичном температурном диапазоне, что способствует не только уменьшению производственных расходов, но и охране окружающей среды.

Новые аппараты высокого давления с подогревом воды среднего и экстракласса отличаются 6 главными особенностями. 1. Экологичность: благодаря новому режиму eco!efficiency, сервисному переключателю, позволяющему задавать жесткость воды, турбонагнетателю воздуха, точному дозированию чистящего средства, оптимизированной горелке и высокому КПД насоса. 2. Удобство для пользователя: благодаря эргономичной центральной панели управления, держателю для удобного и надежного хранения струйной трубки, светодиодным индикаторам и т. д. 3. Высокая производительность чистки: за счет применения запатентованных сопел, керамических поршней, турбонагнетателя воздуха и высокого КПД насоса, а также наличия широкой программы проблемно-ориентированных принадлежностей. 4. Высокая мобильность: благодаря шасси с поворотным колесиком и большими колесами с резиновыми шинами, эргономичным ручкам для перемещения и площадке для наклона аппарата ногой, а также возможности перемещения погрузчиком и закрепления в кузове автомобиля. 5. Эксплуатационная надежность: благодаря прочному и устойчивому к коррозии шасси, контролю температуры выхлопных газов, трехпоршневому осевому насосу с керамическими поршнями, системе защиты насоса и термостойкой облицовке выхлопного патрубка. 6. Удобство сервисного обслуживания: благодаря легкому доступу ко всем требующим обслуживания компонентам и сервисному переключателю, позволяющему запрашивать эксплуатационные параметры для поиска и устранения неисправностей.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления HDS 7/12-4 M: Эффективность
Эффективность
В режиме eco!efficiency аппарат работает в наиболее экономичном режиме температур (60°C), обеспечивая при этом максимальную продуктивность для эффективной работы. Оптимизация рабочего цикла горелки уменьшает расход топлива на 20%, в сравнении с режимом полной нагрузки.
Аппарат высокого давления HDS 7/12-4 M: Максимальная эффективность
Максимальная эффективность
Рекуперация тепла за счет использования отходящего тепла двигателя. 4-полюсный электродвигатель обеспечивает длительную непрерывную работу
Аппарат высокого давления HDS 7/12-4 M: Безопасность эксплуатации.
Безопасность эксплуатации.
Большой встроенный фильтр тонкой очистки воды надежно защищает насос высокого давления от частиц грязи. Встроенный термостат отключает приводной двигатель, если температура выхлопных газов превышает 300 °C. Система SDS компенсирует колебания и перепады давления в системе высокого давления.
Удобство хранения
  • Возможность конфигурирования любого трейлера в соответствии с потребностями покупателя.
  • Держатели для хранения кабеля питания и шланга высокого давления.
Концепция мобильности.
  • Дизайн «Jogger» с улучшенной маневренностью, благодаря большим резиновым колесам и переднему поворотному колесу.
  • Специальная опора для подъема передней части аппарата при преодолении таких препятствий, как бордюры и лестницы.
Экономьте время и энергию: пистолет высокого давления EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.
  • Возможность длительной работы без переутомления, благодаря пистолету EASY!Force.
  • Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 1
Напряжение (В) 230
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 350 - 700
Рабочее давление (бар/МПа) 30 - 120 / 3 - 12
Температура (при подаче 12°C) (°C) мин. 80 - макс. 155
Потребляемая мощность (кВт) 3,4
Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч) 4,6
Расход топлива в режиме eco!efficiency (кг/ч) 3,7
Кабель питания (м) 5
Топливный бак (л) 25
Вес (с аксессуарами) (кг) 155,5
Вес (с упаковкой) (кг) 167,5
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1330 x 750 x 1060

Scope of supply

  • Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
  • Длина шланга высокого давления.: 10 м
  • Тип шланга высокого давления.: Longlife
  • Распылительная трубка: 1050 мм
  • Мощное сопло

Оснащение

  • Функция подачи моющего средства: Бак 20 + 10 л
  • Система ANTI!Twist
  • Наполняемые снаружи баки для чистящего средства, умягчителя и топлива
  • Панель управления со световыми индикаторами
  • Автоматическая система сброса давления.
  • Сервисная электроника со светодиодным индикатором
  • Два бака для моющих средств
  • Защита от сухого хода
Аппарат высокого давления HDS 7/12-4 M
Аппарат высокого давления HDS 7/12-4 M
Аппарат высокого давления HDS 7/12-4 M
Аппарат высокого давления HDS 7/12-4 M
Аппарат высокого давления HDS 7/12-4 M
Аппарат высокого давления HDS 7/12-4 M
Аппарат высокого давления HDS 7/12-4 M
Аппарат высокого давления HDS 7/12-4 M
Аппарат высокого давления HDS 7/12-4 M
Аппарат высокого давления HDS 7/12-4 M
Аппарат высокого давления HDS 7/12-4 M
Аппарат высокого давления HDS 7/12-4 M

Видео

Области применения
  • Очистка транспортных средств.
  • Очистка машин и механизмов.
  • Очистка мастерских.
  • Очистка станций техобслуживания.
  • Очистка фасадов.
  • Очистка бассейнов.
  • Очистка производственных помещений.
  • Очистка во время производственного процесса.
  • Очистка спортивных площадок.
Принадлежности
Чистящее средство
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Created with AI (artificial intelligence)

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