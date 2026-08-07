Новые аппараты высокого давления с подогревом воды среднего и экстракласса отличаются 6 главными особенностями. 1. Экологичность: благодаря новому режиму eco!efficiency, сервисному переключателю, позволяющему задавать жесткость воды, турбонагнетателю воздуха, точному дозированию чистящего средства, оптимизированной горелке и высокому КПД насоса. 2. Удобство для пользователя: благодаря эргономичной центральной панели управления, держателю для удобного и надежного хранения струйной трубки, светодиодным индикаторам и т. д. 3. Высокая производительность чистки: за счет применения запатентованных сопел, керамических поршней, турбонагнетателя воздуха и высокого КПД насоса, а также наличия широкой программы проблемно-ориентированных принадлежностей. 4. Высокая мобильность: благодаря шасси с поворотным колесиком и большими колесами с резиновыми шинами, эргономичным ручкам для перемещения и площадке для наклона аппарата ногой, а также возможности перемещения погрузчиком и закрепления в кузове автомобиля. 5. Эксплуатационная надежность: благодаря прочному и устойчивому к коррозии шасси, контролю температуры выхлопных газов, трехпоршневому осевому насосу с керамическими поршнями, системе защиты насоса и термостойкой облицовке выхлопного патрубка. 6. Удобство сервисного обслуживания: благодаря легкому доступу ко всем требующим обслуживания компонентам и сервисному переключателю, позволяющему запрашивать эксплуатационные параметры для поиска и устранения неисправностей.