Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 7/12-4 M
Noile aparate de curatat cu inalta presiune cu apa calda a clasei de mijoc si super nu doar curata impecabil, dar sunt si extrem robuste in manuire. Noua treapta Eco exista in aceasta forma doar la Kärcher. Actionand in aceast mod de reglare, aparatul lucreaza automat in intervalul de temperatura economic. Aceasta nu economiseste doar costuri ci este bun si pentru mediu.
Aparatele de curatat cu inalta presiune a noii clase de mijloc si super se desemneaza prin cele 6 caracteristici principale ale lor: 1. Protectia mediului Mai multa eficienta datorita treptei Eco, intrerupator service pentru reglarea duritatii apei, suflanta turbo, dozare preciza a detergentului, tehnica de ardere optimizata si un randament mare a pompei. 2. Confort la utilizare Aceasta este asigurata prin tabla de instrumente centrala pentru actionarea intuitiva, atasarea sigura, admisie a tevii de rafulare sigura, afisaj LED si multe altele. 3. Performanta de curatare Performanta de curatare extrem de eficienta este asigurata prin tehnologia patentata a duzelor, prin pistoanele din ceramica, prin suflanta turbo precum si prin randamentul pompei. Accesorile optimizate pentru utilizare este conceput exact dupa nevoile consumatorului. 4. Mobilitate Conceptul de mobilitate cu rola de ghidaj, roti mari cauciucate, manere de impingere cauciucate, capacitate de stivuire, echipare si suport impotriva rasturnarii permit un transport fara probleme. 5. Siguranta la utilizare Garantata prin supravegherea gazelor de evacuare, sasiu robust, adaptor pentru intretinerea sistemului, pompa elicoidala in trei pistoane cu pistoane din ceramica si invelis a deschiderii caminului rezistent la caldura. 6. Service confortabil Acces usor la componente relevante la intretinere si intrerupator service cu ajutorul caruia datele de functionare, pentru diagnosticarea defectului, pot fi accesate usor.
Caracteristici si beneficii
RentabilitateÎn treapta ECO aparatul lucrează în zona de temperatură de cea mai mare rentabilitate (60 °C) - și asta la debit maxim al apei Printr-o adaptare optimă a ciclurilor de ardere consumul de combustibil este redus cu pana la 20% fata de consumul normal
Eficiență maximăTehnologie cu arzătoare încercate și testate, cu eficiență ridicată. Motorul electric cu 4 poli, cu funcționare lentă, garantează un timp lung de lucru.
Siguranță la utilizareFiltrul fin pentru apa, mare si integrat, protejeaza cu incredere pompa de inalta presiune impotriva particulelor mici de mizerie Termostatul pentru gaz de esapament integrat opreste motorul de angrenaj la o temperatura a gazului de esapament de peste 300 °C Sistem de amortizare soft (SDS) compenseaza vibratiile si varfurile de presiune in sistemul de inalta presiune
Depozitare
- Depozitare sigură și amplă pentru echipamente de protecție, accesorii și agenți de curățare.
- Cârlige de depozitare pentru cablul de alimentare și furtunul de înaltă presiune.
Concept de mobilitate
- Principiul "alergator" cu roti mari si cauciucate si role ghidaj
- Suport rabatabil integrat pentru trecerea fara efort a obstacolelor.
Economisește timp și energie: Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock
- In sfârșit - lucrezi fără să obosești: pistolul de înaltă presiune EASY!Force
- EASY!Lock conectori cu eliberare rapidă: durabil si rezistent. Și de cinci ori mai rapid decât cei prin inșurubare.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|230
|Frecvență (Hz)
|50
|Debit transportat (l/h)
|350 - 700
|Presiune de lucru (bar/MPa)
|30 - 120 / 3 - 12
|Temperatura maxima (la alimentare 12°C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Putere (kW)
|3,4
|Consumul de ulei de încălzire, încărcare maximă (kg/h)
|4,6
|Consumul de ulei de încălzire, eficiența ecologică (kg/h)
|3,7
|Cablu de racordare (m)
|5
|Rezervor combustibil (l)
|25
|Greutatea cu accesorii (kg)
|155,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|167,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- Pistol de pulverizat: EASY!Force Advanced
- Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
- Tip furtun de înaltă presiune: Durata de viata lunga
- Lance de pulverizare: 1050 mm
- Duză de putere
Echipament
- Funcția agentului de curățare: 20 + 10 l rezervor
- Anti-rasucire
- Rezervoare pentru detergent incarcabile din exterior, protecţie impotriva calcifierii şi carburant
- Bara de comanda cu afisaj luminos
- Presiune de decuplare
- Electronica de service cu afişaj cu led-uri
- 2 rezervoare pentru detergenti
- Protecție împotriva funcționării pe uscat
Video
Domenii de intrebuintare
- Curățarea vehiculelor
- Curatarea aparatelor si masinilor
- Curățarea atelierelor
- Curățarea rezervoarelor
- Curatarea fatadelor
- Curățarea bazinelor
- Curatarea de instalatii de productie
- Curatare in cadrul proceselor de productie
- Curatarea de stadioane sportive