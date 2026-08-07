Aparatele de curatat cu inalta presiune a noii clase de mijloc si super se desemneaza prin cele 6 caracteristici principale ale lor: 1. Protectia mediului Mai multa eficienta datorita treptei Eco, intrerupator service pentru reglarea duritatii apei, suflanta turbo, dozare preciza a detergentului, tehnica de ardere optimizata si un randament mare a pompei. 2. Confort la utilizare Aceasta este asigurata prin tabla de instrumente centrala pentru actionarea intuitiva, atasarea sigura, admisie a tevii de rafulare sigura, afisaj LED si multe altele. 3. Performanta de curatare Performanta de curatare extrem de eficienta este asigurata prin tehnologia patentata a duzelor, prin pistoanele din ceramica, prin suflanta turbo precum si prin randamentul pompei. Accesorile optimizate pentru utilizare este conceput exact dupa nevoile consumatorului. 4. Mobilitate Conceptul de mobilitate cu rola de ghidaj, roti mari cauciucate, manere de impingere cauciucate, capacitate de stivuire, echipare si suport impotriva rasturnarii permit un transport fara probleme. 5. Siguranta la utilizare Garantata prin supravegherea gazelor de evacuare, sasiu robust, adaptor pentru intretinerea sistemului, pompa elicoidala in trei pistoane cu pistoane din ceramica si invelis a deschiderii caminului rezistent la caldura. 6. Service confortabil Acces usor la componente relevante la intretinere si intrerupator service cu ajutorul caruia datele de functionare, pentru diagnosticarea defectului, pot fi accesate usor.