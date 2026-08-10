Аппарат высокого давления HDS 9/20-4 Classic

Аппарат высокого давления с подогревом воды HDS 9/20-4 Classic – мобильный и надежный дизельный апапрат. Надежный насос с коленчатым валом Kärcher гарантирует длительный срок службы и легкость в обслуживании.Прочная рама обеспечивает идеальную защиту компонентов. Горелка Kärcher гарантирует чрезвычайную производительность, долговечность и низкий уровень выбросов. Большой 30-литровый дизельный бак для продолжительной работы без остановок.

Прочная стальная рама защищает аппарат от повреждений. Безопасность таких важных компонентов аппарата, как надежный насос с коленчатым валом и водонагреватель обеспечивается благодаря хорошо известным и проверенным функциям, таким как термореле, предохранительный блок, датчик температуры и датчик выхлопных газов. Проверенная технология горелки Kärcher, производимая в Германии, гарантирует длительный срок службы, высокую эффективность и низкий уровень выбросов. Благодаря 30-литровому дизельному баку, он обеспечивает работу целый рабочий день на одной заправке топливом. Аппарат очень удобен и эргономичен и обеспечивает высокую мобильность благодаря большим колесам, переднему ролику с тормозом, удобными ручками для перемещения и большим переключателем с интегрированной регулировкой температуры.

Особенности и преимущества
Высокая надежность и прочность конструкции
  • Мощный насос с коленчатым валом для достижения превосходных результатов уборки.
  • Прочная трубчатая рама для защиты аппарата от внешних механических воздействий.
  • С испытанными предохранительными устройствами Kärcher для безопасной работы.
Эффективная технология горелки
  • Высокий уровень эффективности при низких выбросах и длительном сроке службы.
  • Длительное время работы, благодаря топливному баку объемом 30 л.
Высочайшая мобильность
  • Устойчивые к проколам большие колеса для безопасного маневрирования на неровных поверхностях.
  • С крановым крюком для удобной транспортировки.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 900
Рабочее давление (бар) 200
Температура (при подаче 12°C) (°C) до 80
Потребляемая мощность (кВт) 7
Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч) 5,9
Кабель питания (м) 5
Топливный бак (л) 30
Вес (с аксессуарами) (кг) 147,08
Вес (с упаковкой) (кг) 153,5
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 880 x 700 x 900

Scope of supply

  • Пистолет: Стандарт
  • Длина шланга высокого давления.: 10 м
  • Технические характеристики шланга высокого давления.: DN 8, 315 бар
  • Распылительная трубка: 850 мм
  • Мощное сопло

Оснащение

  • Защита от сухого хода
Аппарат высокого давления HDS 9/20-4 Classic
Аппарат высокого давления HDS 9/20-4 Classic
Аппарат высокого давления HDS 9/20-4 Classic
Аппарат высокого давления HDS 9/20-4 Classic
Аппарат высокого давления HDS 9/20-4 Classic
Принадлежности
Чистящее средство
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