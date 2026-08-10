Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 9/20-4 Classic *KAP
Curățitorul de înaltă presiune cu apă caldă HDS 9/20-4 Classic impresionează prin robustețea sa, fiabilitate și un raport pret-performanță foarte bun. Cu cadru de țeavă robust și pompă cu arbore cotit.
Fie că este vorba de aplicații dificile de curățare în agricultură, pe șantiere, în industria auto sau a transporturilor: curățitorul nostru mobil de înaltă presiune cu apă caldă HDS 9/20-4 Classic impresionează prin fiabilitate, robustețe și un raport excelent preț-performanță. Un cadru de țeavă foarte robust asigură cea mai bună protecție posibilă a aparatului împotriva impacturilor externe, în timp ce pompa puternică a arborelui cotit garantează rezultate foarte bune de curățare. Pompa de combustibil de 30 de litri permite aplicații de curățare cu perioade foarte lungi cu apă caldă, deosebit de economică datorită modului eco!eficiency. Toate componentele cheie sunt foarte ușor de accesat și de întreținut datorită designului deschis.
Caracteristici si beneficii
Foarte fiabil și robust
- Pompă puternică a arborelui cotit pentru rezultate de curățare de top.
- Cadru de țeavă robust pentru protecție împotriva impacturilor externe asupra mașinii.
- Cu tehnologie de siguranță dovedită de la Kärcher pentru o muncă fără probleme.
Inginerie eficientă a arzătorului
- Grad ridicat de eficiență cu emisii scăzute și viață lungă.
- Aplicații de lucru lungi datorită rezervorului de combustibil de 30 l.
Design foarte mobil
- Roți mari, rezistente la perforare, pentru manevrare sigură pe suprafețe denivelate.
- Cu cârlig de macara pentru transport simplu.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|3
|Tensiune (V)
|400
|Frecvență (Hz)
|50
|Debit transportat (l/h)
|900
|Presiune de lucru (bar)
|200
|Temperatura maxima (la alimentare 12°C) (°C)
|up to 80
|Putere (kW)
|7
|Consumul de ulei de încălzire, încărcare maximă (kg/h)
|5,9
|Cablu de racordare (m)
|5
|Rezervor combustibil (l)
|30
|Greutatea cu accesorii (kg)
|147,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|153,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|880 x 700 x 900
Scope of supply
- Pistol de pulverizat: Standard
- Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
- Specificații furtun de înaltă presiune: ID 8, 315 bar
- Lance de pulverizare: 850 mm
- Duză de putere
Echipament
- Protecție împotriva funcționării pe uscat