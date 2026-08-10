Fie că este vorba de aplicații dificile de curățare în agricultură, pe șantiere, în industria auto sau a transporturilor: curățitorul nostru mobil de înaltă presiune cu apă caldă HDS 9/20-4 Classic impresionează prin fiabilitate, robustețe și un raport excelent preț-performanță. Un cadru de țeavă foarte robust asigură cea mai bună protecție posibilă a aparatului împotriva impacturilor externe, în timp ce pompa puternică a arborelui cotit garantează rezultate foarte bune de curățare. Pompa de combustibil de 30 de litri permite aplicații de curățare cu perioade foarte lungi cu apă caldă, deosebit de economică datorită modului eco!eficiency. Toate componentele cheie sunt foarte ușor de accesat și de întreținut datorită designului deschis.