Аппарат высокого давления HDS 11/18-4 S Anniversary Edition

Юбилейный аппарат высокого давления с подогревом воды в суперклассе в черном цвете. С низкооборотистым, 4-полюсным, охлаждаемым водой электродвигателем и экономичным режимом eco!efficiency.

90-летие Kärcher: благодаря экономичному режиму eco!efficiency, оптимизированной конструкции горелки, долговечному шлангу высокого давления и двум бакам для моющего средства с точной дозировкой, мойка высокого давления с подогревом воды HDS 11/18-4 S черного цвета от Kärcher впечатляет своей высокой экономичностью и превосходными результатами очистки. Для максимальной надежности в повседневной эксплуатации базовый агрегат в суперклассе оснащен высококачественными компонентами, такими как низкооборотистый 4-полюсный электродвигатель с водяным охлаждением и надежный 3-поршневой осевой насос с керамическим поршнем. Продуманная эргономика и удобство использования HDS 11/18-4 S отражены, например, в энергосберегающем пистолете EASY! Force Advanced HP с распылительной трубкой длиной 1050 мм, сервоуправлением и запатентованной технологией сопла или в продуманной концепции мобильности для удобной транспортировки аппарата. Благодаря проверенной технологии безопасности с водяным фильтром, предохранительным клапаном, шлангом SDS и опциями удаления накипи компоненты также эффективно защищены, что обеспечивает высокую доступность и долговечность машины.

Особенности и преимущества
Удобное хранение аксессуаров на корпусе аппарата
  • Практичное хранение аксессуаров на корпусе аппарата. Имеет два крючка для всасывающего шланга и кабеля питания.
  • Вместительный отсек для хранения моющего средства, перчаток или инструментов.
Безопасность эксплуатации.
  • Простая в обслуживании система фильтрации воды защищает насос от загрязнений.
  • Предохранительные клапаны, а также защита от нехватки воды и топлива обеспечивают бесперебойную работу аппарата.
  • Система SDS компенсирует колебания и перепады давления в системе высокого давления.
Обширный выбор аксессуаров с разъемами EASY!Lock
  • Пистолет EASY!Force Advanced, который обеспечивает комфортную работу без усталости и усилий на удержание.
  • Поворотная струйная трубка длиной 1050 мм из нержавеющей стали.
  • Давление и объем воды можно регулировать с помощью регулятора Servo Control, расположенного между пистолетом и струйной трубкой.
Система дозирования чистящего средства
  • Простое переключение между баками для моющих средств.
  • Система точного дозирования моющего средства с функцией промывки.
Концепция мобильности.
  • Дизайн «Jogger» с улучшенной маневренностью, благодаря большим резиновым колесам и переднему поворотному колесу.
  • Интегрированная система наклона для легкого преодоления препятствий, таких как лестницы и бордюры.
  • Ручки для простой транспортировки и маневренности.
Простота использования.
  • Один переключатель для всех функций
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 500 - 1100
Рабочее давление (бар/МПа) 30 - 180 / 3 - 18
Температура (при подаче 12°C) (°C) макс. 80
Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч) 6,5
Расход топлива в режиме eco!efficiency (кг/ч) 5,2
Потребляемая мощность (кВт) 7
Кабель питания (м) 5
Топливный бак (л) 25
Вес (с аксессуарами) (кг) 157,746
Вес (с упаковкой) (кг) 167,6

Scope of supply

  • Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
  • Длина шланга высокого давления.: 10 м
  • Тип шланга высокого давления.: Longlife
  • Технические характеристики шланга высокого давления.: DN 8, 400 бар
  • Распылительная трубка: 1050 мм
  • Мощное сопло
  • Регулятор Servo Control

Оснащение

  • Панель управления со световыми индикаторами
  • Автоматическая система сброса давления.
  • Вилка с переключением полярности (3~)
  • Система эластичного демпфирования (SDS)
  • Два бака для моющих средств
  • Защита от сухого хода
Аппарат высокого давления HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
Аппарат высокого давления HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
Аппарат высокого давления HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
Аппарат высокого давления HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
Аппарат высокого давления HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
Аппарат высокого давления HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
Аппарат высокого давления HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
Аппарат высокого давления HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
Аппарат высокого давления HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
Аппарат высокого давления HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
Аппарат высокого давления HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
Аппарат высокого давления HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
Аппарат высокого давления HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
Аппарат высокого давления HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
Области применения
  • Очистка открытых площадок.
  • Очистка станций техобслуживания.
  • Очистка фасадов.
  • Очистка бассейнов.
  • Очистка спортивных площадок.
  • Очистка во время производственного процесса.
  • Очистка производственных помещений.
Принадлежности
Чистящее средство
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова