Аппарат высокого давления HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
Юбилейный аппарат высокого давления с подогревом воды в суперклассе в черном цвете. С низкооборотистым, 4-полюсным, охлаждаемым водой электродвигателем и экономичным режимом eco!efficiency.
90-летие Kärcher: благодаря экономичному режиму eco!efficiency, оптимизированной конструкции горелки, долговечному шлангу высокого давления и двум бакам для моющего средства с точной дозировкой, мойка высокого давления с подогревом воды HDS 11/18-4 S черного цвета от Kärcher впечатляет своей высокой экономичностью и превосходными результатами очистки. Для максимальной надежности в повседневной эксплуатации базовый агрегат в суперклассе оснащен высококачественными компонентами, такими как низкооборотистый 4-полюсный электродвигатель с водяным охлаждением и надежный 3-поршневой осевой насос с керамическим поршнем. Продуманная эргономика и удобство использования HDS 11/18-4 S отражены, например, в энергосберегающем пистолете EASY! Force Advanced HP с распылительной трубкой длиной 1050 мм, сервоуправлением и запатентованной технологией сопла или в продуманной концепции мобильности для удобной транспортировки аппарата. Благодаря проверенной технологии безопасности с водяным фильтром, предохранительным клапаном, шлангом SDS и опциями удаления накипи компоненты также эффективно защищены, что обеспечивает высокую доступность и долговечность машины.
Особенности и преимущества
Удобное хранение аксессуаров на корпусе аппарата
- Практичное хранение аксессуаров на корпусе аппарата. Имеет два крючка для всасывающего шланга и кабеля питания.
- Вместительный отсек для хранения моющего средства, перчаток или инструментов.
Безопасность эксплуатации.
- Простая в обслуживании система фильтрации воды защищает насос от загрязнений.
- Предохранительные клапаны, а также защита от нехватки воды и топлива обеспечивают бесперебойную работу аппарата.
- Система SDS компенсирует колебания и перепады давления в системе высокого давления.
Обширный выбор аксессуаров с разъемами EASY!Lock
- Пистолет EASY!Force Advanced, который обеспечивает комфортную работу без усталости и усилий на удержание.
- Поворотная струйная трубка длиной 1050 мм из нержавеющей стали.
- Давление и объем воды можно регулировать с помощью регулятора Servo Control, расположенного между пистолетом и струйной трубкой.
Система дозирования чистящего средства
- Простое переключение между баками для моющих средств.
- Система точного дозирования моющего средства с функцией промывки.
Концепция мобильности.
- Дизайн «Jogger» с улучшенной маневренностью, благодаря большим резиновым колесам и переднему поворотному колесу.
- Интегрированная система наклона для легкого преодоления препятствий, таких как лестницы и бордюры.
- Ручки для простой транспортировки и маневренности.
Простота использования.
- Один переключатель для всех функций
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|500 - 1100
|Рабочее давление (бар/МПа)
|30 - 180 / 3 - 18
|Температура (при подаче 12°C) (°C)
|макс. 80
|Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч)
|6,5
|Расход топлива в режиме eco!efficiency (кг/ч)
|5,2
|Потребляемая мощность (кВт)
|7
|Кабель питания (м)
|5
|Топливный бак (л)
|25
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|157,746
|Вес (с упаковкой) (кг)
|167,6
Scope of supply
- Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
- Длина шланга высокого давления.: 10 м
- Тип шланга высокого давления.: Longlife
- Технические характеристики шланга высокого давления.: DN 8, 400 бар
- Распылительная трубка: 1050 мм
- Мощное сопло
- Регулятор Servo Control
Оснащение
- Панель управления со световыми индикаторами
- Автоматическая система сброса давления.
- Вилка с переключением полярности (3~)
- Система эластичного демпфирования (SDS)
- Два бака для моющих средств
- Защита от сухого хода
Области применения
- Очистка открытых площадок.
- Очистка станций техобслуживания.
- Очистка фасадов.
- Очистка бассейнов.
- Очистка спортивных площадок.
- Очистка во время производственного процесса.
- Очистка производственных помещений.