90-летие Kärcher: благодаря экономичному режиму eco!efficiency, оптимизированной конструкции горелки, долговечному шлангу высокого давления и двум бакам для моющего средства с точной дозировкой, мойка высокого давления с подогревом воды HDS 11/18-4 S черного цвета от Kärcher впечатляет своей высокой экономичностью и превосходными результатами очистки. Для максимальной надежности в повседневной эксплуатации базовый агрегат в суперклассе оснащен высококачественными компонентами, такими как низкооборотистый 4-полюсный электродвигатель с водяным охлаждением и надежный 3-поршневой осевой насос с керамическим поршнем. Продуманная эргономика и удобство использования HDS 11/18-4 S отражены, например, в энергосберегающем пистолете EASY! Force Advanced HP с распылительной трубкой длиной 1050 мм, сервоуправлением и запатентованной технологией сопла или в продуманной концепции мобильности для удобной транспортировки аппарата. Благодаря проверенной технологии безопасности с водяным фильтром, предохранительным клапаном, шлангом SDS и опциями удаления накипи компоненты также эффективно защищены, что обеспечивает высокую доступность и долговечность машины.