Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
Curățător cu apă caldă cu presiune înaltă Anniversary Edition din clasa superioară în negru. Cu motor electric răcit cu apă, cu turație mică, cu 4 poli și mod economic eco!efficiency.
Aniversarea a 90 de ani Kärcher: datorită modului economic eco!efficiency, ingineriei optimizate a arzătorului, furtunului de înaltă presiune cu durată lungă de viață și a două rezervoare de detergent cu dozare precisă, curățătorul cu apă fierbinte cu presiune înaltă HDS 11/18-4 S în negru de la Kärcher impresionează prin nivelul ridicat de economie și rezultatele excelente de curățare. Pentru o fiabilitate maximă în funcționarea zilnică, unitatea de bază din clasa superioară are componente de înaltă calitate, cum ar fi motorul electric răcit cu apă, cu turație mică, cu 4 poli și pompa axială robustă cu 3 pistoane cu piston ceramic. Ergonomia sofisticată și ușurința în utilizare a HDS 11/18-4 S se reflectă, de exemplu, în pistolul de declanșare HP EASY!Force Advanced cu economie de energie cu lance de pulverizare de 1050 milimetri, control servo și tehnologie brevetată a duzelor sau conceptul inteligent de mobilitate pentru transportul convenabil al mașinii. Datorită tehnologiei de siguranță dovedite cu filtru de apă, supapă de siguranță, furtun SDS și opțiuni de dedurizare, componentele sunt, de asemenea, protejate eficient, asigurând astfel o disponibilitate ridicată și o duratălungă de viață a mașinii.
Caracteristici si beneficii
Spații multiple de depozitare pentru accesorii integrate în mașină
- Toate accesoriile pot fi depozitate direct pe aparat. Pentru furtunuri si cablul de retea exista doua carlige de sustinere
- Compartiment de depozitare spațios pentru agenți de curățare, mănuși sau instrumente.
Siguranță la utilizare
- Filtrul de apă ușor de accesat protejează pompa împotriva particulelor de murdărie din apă.
- Supapele de siguranță, lipsa de apă și/sau combustibil asigură protecția mașinii.
- Sistem de amortizare soft (SDS) compenseaza vibratiile si varfurile de presiune in sistemul de inalta presiune
Gama larga de accesorii cu EASY!Lock
- EASY!Force Advanced pentru utilizare usoara, fara oboseala
- Lance rotativă din oțel inoxidabil de 1050 mm.
- Presiunea și volumul de apă pot fi ajustate de la controlerul cu Servo Control poziționat între lance și pistolul de declanșare.
Dozarea detergentului
- Permutare simpla intre rezervorul 1 si 2 de detergent
- Dozare precisa a detergentilor cu functie de clatire
Concept de mobilitate
- Principiul "alergator" cu roti mari si cauciucate si role ghidaj
- Element de rabatare integrat pentru rabatarea simpla in cazul depasirii de obstacole precum trepte si borduri
- Împingeți mânere pentru un transport simplu și manevrabilitate.
Elemente de comandă simple
- Un comutator pentru toate functiile aparatului
Specificații tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|3
|Tensiune (V)
|400
|Frecvență (Hz)
|50
|Debit transportat (l/h)
|500 - 1100
|Presiune de lucru (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Temperatura maxima (la alimentare 12°C) (°C)
|max. 80
|Consumul de ulei de încălzire, încărcare maximă (kg/h)
|6,5
|Consumul de ulei de încălzire, eficiența ecologică (kg/h)
|5,2
|Putere (kW)
|7
|Cablu de racordare (m)
|5
|Rezervor combustibil (l)
|25
|Greutatea cu accesorii (kg)
|157,7
|Greutate cu ambalaj (kg)
|167,6
Scope of supply
- Pistol de pulverizat: EASY!Force Advanced
- Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
- Tip furtun de înaltă presiune: Durata de viata lunga
- Specificații furtun de înaltă presiune: DN 8, 400 bari
- Lance de pulverizare: 1050 mm
- Duză de putere
- Regulator Servo Control
Echipament
- Bara de comanda cu afisaj luminos
- Presiune de decuplare
- Pol-stecher de perete(3~)
- Sistem de amortizare soft (SDS)
- 2 rezervoare pentru detergenti
- Protecție împotriva funcționării pe uscat
Domenii de intrebuintare
- Curățarea de zone exterioare
- Curățarea rezervoarelor
- Curatarea fatadelor
- Curățarea bazinelor
- Curatarea de stadioane sportive
- Curatare in cadrul proceselor de productie
- Curatarea de instalatii de productie