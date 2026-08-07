Aniversarea a 90 de ani Kärcher: datorită modului economic eco!efficiency, ingineriei optimizate a arzătorului, furtunului de înaltă presiune cu durată lungă de viață și a două rezervoare de detergent cu dozare precisă, curățătorul cu apă fierbinte cu presiune înaltă HDS 11/18-4 S în negru de la Kärcher impresionează prin nivelul ridicat de economie și rezultatele excelente de curățare. Pentru o fiabilitate maximă în funcționarea zilnică, unitatea de bază din clasa superioară are componente de înaltă calitate, cum ar fi motorul electric răcit cu apă, cu turație mică, cu 4 poli și pompa axială robustă cu 3 pistoane cu piston ceramic. Ergonomia sofisticată și ușurința în utilizare a HDS 11/18-4 S se reflectă, de exemplu, în pistolul de declanșare HP EASY!Force Advanced cu economie de energie cu lance de pulverizare de 1050 milimetri, control servo și tehnologie brevetată a duzelor sau conceptul inteligent de mobilitate pentru transportul convenabil al mașinii. Datorită tehnologiei de siguranță dovedite cu filtru de apă, supapă de siguranță, furtun SDS și opțiuni de dedurizare, componentele sunt, de asemenea, protejate eficient, asigurând astfel o disponibilitate ridicată și o duratălungă de viață a mașinii.