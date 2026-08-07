90-летие Kärcher: аппарат начального уровня в классе аппаратов высокого давления с подогревом воды, HDS 5/13 U черного цвета, впечатляет своей изысканной и инновационной вертикальной конструкцией. Горизонтальная конструкция аппарата обеспечивает ему малый вес и очень компактные размеры. Преимущество этого в том, что аппарат очень легко перевозить в универсалах и легко маневрировать на неровных поверхностях благодаря большим колесам и толкающей ручке. Сочетание запатентованной технологии сопел, турбонагнетателя и повышенной эффективности насоса также обеспечивает сверхэффективную производительность очистки. Пистолет высокого давления EASY!Force обеспечивает комфортную работу, используя силу отдачи струи высокого давления для сведения удерживающего усилия оператора к нулю. А благодаря быстроразъемным соединениям EASY!Lock сборка и разборка выполняются в пять раз быстрее, чем с обычными винтовыми соединениями. Простота эксплуатации и варианты хранения шланга и распылительной трубки дополняют обширные возможности аппарата.