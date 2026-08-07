Аппарат высокого давления HDS 5/13 U Anniversary Edition
Аппарат высокого давления с подогревом воды HDS 5/13 U Anniversary Edition черного цвета впечатляет рабочим давлением 130 бар, а также исключительной маневренностью и эргономичностью благодаря вертикальной конструкции.
90-летие Kärcher: аппарат начального уровня в классе аппаратов высокого давления с подогревом воды, HDS 5/13 U черного цвета, впечатляет своей изысканной и инновационной вертикальной конструкцией. Горизонтальная конструкция аппарата обеспечивает ему малый вес и очень компактные размеры. Преимущество этого в том, что аппарат очень легко перевозить в универсалах и легко маневрировать на неровных поверхностях благодаря большим колесам и толкающей ручке. Сочетание запатентованной технологии сопел, турбонагнетателя и повышенной эффективности насоса также обеспечивает сверхэффективную производительность очистки. Пистолет высокого давления EASY!Force обеспечивает комфортную работу, используя силу отдачи струи высокого давления для сведения удерживающего усилия оператора к нулю. А благодаря быстроразъемным соединениям EASY!Lock сборка и разборка выполняются в пять раз быстрее, чем с обычными винтовыми соединениями. Простота эксплуатации и варианты хранения шланга и распылительной трубки дополняют обширные возможности аппарата.
Особенности и преимущества
Компактность конструкции
- Компактность при хранении и транспортировке
- Непротикаемые насос и топливный бак при вертикальной перевозке
- Идеально подходит для небольших транспортных средств
Безопасные варианты для хранения аксессуаров
- Удобное и надежное место для хранения шланга высокого давления
- Эргономическое применение
- Быстрая настройка аппарата
Экономьте время и энергию: пистолет высокого давления EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.
- Возможность длительной работы без переутомления, благодаря пистолету EASY!Force.
- Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|1
|Напряжение (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|500
|Рабочее давление (бар/МПа)
|125 / 12,5
|Температура (°C)
|макс. 80
|Потребляемая мощность (кВт)
|2,6
|Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч)
|3,1
|Топливный бак (л)
|6,5
|Цвет
|Черный
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|69
|Вес (с упаковкой) (кг)
|77,22
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|618 x 618 x 994
Scope of supply
- Пистолет: стандартн. (для работы с гор. водой)
- Длина шланга высокого давления.: 10 м
- Распылительная трубка: 840 мм
Оснащение
- Автоматическая система сброса давления.
Области применения
- Очистка открытых площадок.
- Очистка станций техобслуживания.
- Очистка фасадов.
- Очистка бассейнов.
- Очистка спортивных площадок.
- Очистка во время производственного процесса.
- Очистка производственных помещений.