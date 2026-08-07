Аппарат высокого давления HDS 5/13 U Anniversary Edition

Аппарат высокого давления с подогревом воды HDS 5/13 U Anniversary Edition черного цвета впечатляет рабочим давлением 130 бар, а также исключительной маневренностью и эргономичностью благодаря вертикальной конструкции.

90-летие Kärcher: аппарат начального уровня в классе аппаратов высокого давления с подогревом воды, HDS 5/13 U черного цвета, впечатляет своей изысканной и инновационной вертикальной конструкцией. Горизонтальная конструкция аппарата обеспечивает ему малый вес и очень компактные размеры. Преимущество этого в том, что аппарат очень легко перевозить в универсалах и легко маневрировать на неровных поверхностях благодаря большим колесам и толкающей ручке. Сочетание запатентованной технологии сопел, турбонагнетателя и повышенной эффективности насоса также обеспечивает сверхэффективную производительность очистки. Пистолет высокого давления EASY!Force обеспечивает комфортную работу, используя силу отдачи струи высокого давления для сведения удерживающего усилия оператора к нулю. А благодаря быстроразъемным соединениям EASY!Lock сборка и разборка выполняются в пять раз быстрее, чем с обычными винтовыми соединениями. Простота эксплуатации и варианты хранения шланга и распылительной трубки дополняют обширные возможности аппарата.

Особенности и преимущества
Компактность конструкции
  • Компактность при хранении и транспортировке
  • Непротикаемые насос и топливный бак при вертикальной перевозке
  • Идеально подходит для небольших транспортных средств
Безопасные варианты для хранения аксессуаров
  • Удобное и надежное место для хранения шланга высокого давления
  • Эргономическое применение
  • Быстрая настройка аппарата
Экономьте время и энергию: пистолет высокого давления EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.
  • Возможность длительной работы без переутомления, благодаря пистолету EASY!Force.
  • Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 1
Напряжение (В) 230
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 500
Рабочее давление (бар/МПа) 125 / 12,5
Температура (°C) макс. 80
Потребляемая мощность (кВт) 2,6
Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч) 3,1
Топливный бак (л) 6,5
Цвет Черный
Вес (с аксессуарами) (кг) 69
Вес (с упаковкой) (кг) 77,22
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 618 x 618 x 994

Scope of supply

  • Пистолет: стандартн. (для работы с гор. водой)
  • Длина шланга высокого давления.: 10 м
  • Распылительная трубка: 840 мм

Оснащение

  • Автоматическая система сброса давления.
Аппарат высокого давления HDS 5/13 U Anniversary Edition
Аппарат высокого давления HDS 5/13 U Anniversary Edition
Аппарат высокого давления HDS 5/13 U Anniversary Edition
Аппарат высокого давления HDS 5/13 U Anniversary Edition
Аппарат высокого давления HDS 5/13 U Anniversary Edition
Аппарат высокого давления HDS 5/13 U Anniversary Edition
Аппарат высокого давления HDS 5/13 U Anniversary Edition
Аппарат высокого давления HDS 5/13 U Anniversary Edition
Области применения
  • Очистка открытых площадок.
  • Очистка станций техобслуживания.
  • Очистка фасадов.
  • Очистка бассейнов.
  • Очистка спортивных площадок.
  • Очистка во время производственного процесса.
  • Очистка производственных помещений.
Принадлежности
Чистящее средство
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