Aniversarea a 90 de ani Kärcher: mașina de bază din clasa curățătoarelor cu apă fierbinte cu presiune înaltă, HDS 5/13 U în negru, impresionează prin designul său sofisticat și inovator. Designul orizontal al mașinii îi conferă o greutate redusă și dimensiuni foarte compacte. Avantajul acestui lucru este că mașina este foarte ușor de transportat în mașini break și este ușor de manevrat pe suprafețe denivelate datorită roților mari și mânerului de împingere. Combinația dintre tehnologia brevetată a duzelor, suflantă turbo și eficiența crescută a pompei asigură, de asemenea, o performanță de curățare ultra-eficientă. Pistolul de înaltă presiune EASY!Force permite o muncă confortabilă prin utilizarea forței de recul a jetului de înaltă presiune pentru a reduce forța de menținere pentru operator la zero. Iar cu fixările rapide EASY!Lock, asamblarea și demontarea sunt de cinci ori mai rapide decât cu conexiunile cu șuruburi convenționale. Operarea simplă și opțiunile de depozitare pentru furtun și lancea de pulverizare completează caracteristicile extinse ale mașinii.