Аппарат высокого давления HDS 5/13 UX

Доступный по цене аппарат высокого давления с подогревом воды HDS 5/13 UX с рабочим давлением 130 бар и встроенной катушкой для шланга с 15-метровым шлангом впечатляет инновационным вертикальным дизайном.

HDS 5/13 UX: модель начального уровня в классе аппаратов высокого давления с подогревом воды впечатляет своей утонченной и инновационной вертикальной конструкцией. Этот тип горизонтальной конструкции машины обеспечивает меньший вес и очень компактные размеры. Благодаря этому машину очень легко транспортировать в универсалах, а благодаря большим колесам и рукоятке она очень мобильна на неровных поверхностях. Высокоэффективная очистка гарантируется сочетанием запатентованной технологии форсунок, турбонагнетателя, повышенной эффективности насоса и мощного грязеструйного аппарата. С помощью пистолета высокого давления EASY!Force, который использует силу отдачи струи высокого давления, чтобы свести удерживающую силу для оператора к нулю, а также быстроразъемных застежек EASY!Lock, которые упрощают установку. собирается и разбирается в пять раз быстрее, чем с обычными резьбовыми соединениями, станок очень удобен в использовании. Простота эксплуатации, возможность хранения шланга и струйной трубки, а также встроенная катушка для шланга с 15-метровым напорным шлангом дополняют обширное оборудование машины.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления HDS 5/13 UX: Компактность конструкции
Компактность конструкции
Аппарат высокого давления HDS 5/13 UX: Мелкоячеистый водный фильтр
Мелкоячеистый водный фильтр
Аппарат высокого давления HDS 5/13 UX: Встроенная катушка для шланга
Встроенная катушка для шланга
Инновационная вертикальная конструкция
Экономьте время и энергию: пистолет высокого давления EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 1
Напряжение (В) 230
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 500
Рабочее давление (бар/МПа) 125 / 12,5
Температура (°C) макс. 80
Потребляемая мощность (кВт) 2,6
Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч) 3,1
Топливный бак (л) 6,5
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 73,9
Вес (с упаковкой) (кг) 83,1
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 618 x 1163 x 994

Scope of supply

  • Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
  • Длина шланга высокого давления.: 15 м
  • Распылительная трубка: 840 мм

Оснащение

  • Встроенный барабан для шланга высокого давления
  • Автоматическая система сброса давления.
Аппарат высокого давления HDS 5/13 UX
Аппарат высокого давления HDS 5/13 UX
Аппарат высокого давления HDS 5/13 UX
Аппарат высокого давления HDS 5/13 UX
Аппарат высокого давления HDS 5/13 UX
Аппарат высокого давления HDS 5/13 UX
Аппарат высокого давления HDS 5/13 UX
Аппарат высокого давления HDS 5/13 UX
Аппарат высокого давления HDS 5/13 UX
Области применения
  • Очистка транспортных средств.
  • Очистка машин и механизмов.
  • Очистка мастерских.
  • Очистка открытых площадок.
  • Очистка станций техобслуживания.
  • Очистка фасадов.
  • Очистка бассейнов.
  • Очистка спортивных площадок.
  • Очистка во время производственного процесса.
  • Очистка производственных помещений.
Принадлежности
Чистящее средство
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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