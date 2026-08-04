HDS 5/13 UX: modelul de bază din clasa de aparate de curățat cu înaltă presiune cu apă caldă impresionează prin designul său vertical elegant şi inovator. Acest tip de design orizontal al mașinii are drept rezultat o greutate redusă și dimensiuni foarte compacte. Acest lucru face ca aparatul să fie foarte ușor de transportat în autoturisme berline și — datorită roților mari și mânerului de împingere — foarte mobil pe suprafețe neuniforme. O performanță de curățare foarte eficientă este garantată de combinația dintre tehnologia brevetată a duzei, turbo suflantă, eficiența crescută a pompei și o freză puternică pentru murdărie. Cu pistolul de înaltă presiune EASY!Force, care utilizează forța de recul a jetului de înaltă presiune pentru a reduce forța de reținere a operatorului la zero, precum și racordurile cu eliberare rapidă EASY!Lock, care fac configurarea și dezmembrarea de cinci ori mai rapidă decât în cazul racordurilor convenționale filetate, mașina este foarte comodă în utilizare. Operarea ușoară, opțiunile de depozitare a furtunului și a lăncii de pulverizare și un tambur pentru furtun încorporat cu furtun de presiune de 15 metri completează echipamentul extins al mașinii.