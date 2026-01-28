Основное преимущество нового «Вертикального» класса аппаратов высокого давления с подогревом воды - это концепция горизонтальной машины. Это гарантирует низкий вес, компактные размеры и легкость транспортировки. Благодаря компактным размерам, эти устройства требуют минимум места для хранения. Колеса большого диаметра, также как и эргономичная ручка гарантируют прекрасную маневренность и мобильность. Трехпоршневой осевой насос с поршнями из закаленной нержавеющей стали и латунной головки цилиндра. Контроллер давления автоматически выключает двигатель, когда пусковое устройство пистолета не нажато. Это гарантирует снятие нагрузки с компонентов и продлевает срок их службы. Насос высокого давления, газовая горелка и топливный насос работают от электрического двигателя и комбинируются для формирования модульного привода. Этот принцип не только гарантирует компактное расположение и мощную выходную силу, но и делает устройства чрезвычайно надежными. Неизменным свойством проверенной временем теплотехнической технологии от Kärcher является высокая производительность при минимуме рабочего пространства и полном соответствии законодательно установленным уровням выбросов.