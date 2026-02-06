Водонагреватель HG 43
Благодаря эффективной горелке с низким уровнем выбросов тепловой мощностью 43 кВт, мобильный водонагреватель HG 43 легко превращает любую мойку высокого давления в эффективный аппарат с подогревом воды.
Экономичное решение для модернизации существующих аппаратов высокого давления без подогрева воды: мобильный водонагреватель HG 43 совместим с любым аппаратом высокого давления на рынке, независимо от того, является ли он продукцией Kärcher или нет. Горячая вода в сочетании с чисткой под высоким давлением экономит расход чистящих средств, ускоряет чистку и улучшает результаты, в частности, при удалении масел, жиров и затвердевшей грязи. Благодаря высокой температуре можно снизить рабочее давление для бережной чистки чувствительных поверхностей при сохранении качества и производительности очистки. Продуманная технология горелки с тепловой мощностью в 43 кВт гарантирует высокую эффективность при относительно невысоких показателях выбросов продуктов горения. Наша проверенная и хорошо зарекомендовавшая себя система безопасности, включающая предохранительный клапан, защиту от недостатка воды исистему демпфирования для защиты от перепадов давления, защищает нагревательный змеевик и увеличивает срок службы изделия. Все компоненты устройства разработаны для продолжительной непрерывной эксплуатации. Крепкая стальная рама позволяет работать в самых жестких условиях.систему демпфирования для защиты от перепадов давления, защищает нагревательный змеевик и увеличивает срок службы изделия. Все компоненты устройства разработаны для продолжительной непрерывной эксплуатации. Крепкая стальная рама позволяет работать в самых жестких условиях.
Особенности и преимущества
Прочный и долговечныйВысокоэффективная, проверенная технология горелки «Сделано в Германии». Испытанная и проверенная система безопасности Kärcher гарантирует оптимальную защиту аппарата и оператора Прочная трубчатая рама защищает аппарат при работе в тяжелых условиях.
Горячая вода повышает производительность очисткиСокращение времени уборки и сокращение затрат рабочей силы Более эффективное удаление масел и смазок Антибактериальный эффект и защита чувствительных поверхностей
Простота обслуживанияЛегкий доступ ко всем компонентам для сервисного обслуживания Встроенный топливный фильтр и съемный топливный бак для очистки.
Очень простая эксплуатация
- Интуитивное управление при помощи единственного поворотного переключателя.
- Первоклассная мобильность благодаря большим колесам и ролику со стояночным тормозом
- Возможность хранения всех комплектующих аксессуаров непосредственно на аппарате
Спецификации
Технические характеристики
|Мощность нагревателя (кВт)
|43
|Температура (при подаче 12°C) (°C)
|макс. 80
|55 ° C ∆ T @ (л/ч)
|600
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|88,139
|Вес (с упаковкой) (кг)
|100,521
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1000 x 850 x 1080
Видео