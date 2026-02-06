Generator apa calda HG 43
Datorită tehnologiei eficiente și cu emisii scăzute a arzătorului cu o putere de încălzire de 43 kW, generatorul nostru de apă caldă HG 43 poate transforma toate aparatele de curățat cu înaltă presiune în aparate eficiente de curățat cu apă caldă.
Soluția rentabilă pentru modernizarea aparatelor de curățat cu înaltă presiune fără încălzire existente: generatorul nostru de apă caldă HG 43 este compatibil cu orice dispozitiv de curățat de înaltă presiune de pe piață, indiferent dacă este sau nu un aparat Kärcher. Vechimea şi performanţa sunt irelevante în acest caz. Utilizarea apei calde pentru curățarea cu înaltă presiune aduce economii de detergent, accelerează semnificativ și îmbunătățește rezultatele de curățare și este benefică, în special în îndepărtarea murdăriei și a depunerilor de grăsimi și de uleiuri. În plus, presiunea de lucru poate fi redusă pentru a proteja suprafețele sensibile, păstrând în același timp aceeași performanța de curățare. Tehnologia avansată din punct de vedere tehnic a arzătorului, cu o putere de 43 kW asigură o eficiență ridicată cu valori scăzute ale emisiilor. Tehnologia noastră de siguranță încercată și testată, cu bloc de siguranță, cu un comutator de presiune, protecția împotriva absenței apei, împreună cu un sistem integrat Soft Damping System, de amortizare ușoară, pentru protejarea bobinei de încălzire împotriva vibrațiilor, asigură o durată lungă de viață. Toate componentele aparatului sunt proiectate pentru utilizare pe termen lung, în timp ce un cadru tubular stabil permite, de asemenea, utilizarea în condiții mai dure.
Caracteristici si beneficii
Durabil și robustTehnologie probată în practică și foarte eficientă a arzătorului, „Fabricat în Germania”. Tehnologia de siguranță probată în practică de către Kärcher, garantează protecția optimă a aparatului și a utilizatorului. Cadrul tubular rigid oferă protecție în timpul utilizării continue în condiții grele.
Performanță crescută de curățare mulțumită apei fierbințiMicșorarea duratelor de curățare și reducerea costurilor cu manopera. Eficiență crescută la îndepărtarea uleiurilor, grăsimilor și a lubrifianților. Efect de distrugere a bacteriilor și protejarea suprafețelor delicate.
Deosebit de ușor de întreținutAcces facil la toate componentele care trebuie reparate și întreținute. Filtru de combustibil integrat și rezervor de combustibil detașabil pentru curățare.
Utilizare uşoară
- Operare intuitiva prin comutatorul selectiv mare cu un singur buton
- Mobilitate exemplară mulțumită roților de mari dimensiuni și a roții de virare cu frână de parcare.
- Depozitarea tuturor accesoriilor direct pe aparat.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Capacitate de încălzire (kW)
|43
|Temperatura maxima (la alimentare 12°C) (°C)
|max. 80
|55 ° C ∆ T @ (l/h)
|600
|Greutate fără accesorii (kg)
|88,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|100,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1000 x 850 x 1080
