Водонагреватель HG 43 *KAP

Благодаря эффективной горелке с низким уровнем выбросов тепловой мощностью 43 кВт, мобильный водонагреватель HG 43 легко превращает любую мойку высокого давления в эффективный аппарат с подогревом воды.

Экономичное решение для модернизации существующих аппаратов высокого давления без подогрева воды: мобильный водонагреватель HG 43 совместим с любым аппаратом высокого давления на рынке, независимо от того, является ли он продукцией Kärcher или нет. Горячая вода в сочетании с чисткой под высоким давлением экономит расход чистящих средств, ускоряет чистку и улучшает результаты, в частности, при удалении масел, жиров и затвердевшей грязи. Благодаря высокой температуре можно снизить рабочее давление для бережной чистки чувствительных поверхностей при сохранении качества и производительности очистки. Продуманная технология горелки с тепловой мощностью в 43 кВт гарантирует высокую эффективность при относительно невысоких показателях выбросов продуктов горения. Наша проверенная и хорошо зарекомендовавшая себя система безопасности, включающая предохранительный клапан, защиту от недостатка воды исистему демпфирования для защиты от перепадов давления, защищает нагревательный змеевик и увеличивает срок службы изделия. Все компоненты устройства разработаны для продолжительной непрерывной эксплуатации. Крепкая стальная рама позволяет работать в самых жестких условиях.

Особенности и преимущества
Прочный и долговечный
  • Высокоэффективная, проверенная технология горелки «Сделано в Германии».
  • Испытанная и проверенная система безопасности Kärcher гарантирует оптимальную защиту аппарата и оператора
  • Прочная трубчатая рама защищает аппарат при работе в тяжелых условиях.
Горячая вода повышает производительность очистки
  • Сокращение времени уборки и сокращение затрат рабочей силы
  • Более эффективное удаление масел и смазок
  • Антибактериальный эффект и защита чувствительных поверхностей
Простота обслуживания
  • Легкий доступ ко всем компонентам для сервисного обслуживания
  • Встроенный топливный фильтр и съемный топливный бак для очистки.
Очень простая эксплуатация
  • Интуитивное управление при помощи единственного поворотного переключателя.
  • Первоклассная мобильность благодаря большим колесам и ролику со стояночным тормозом
  • Возможность хранения всех комплектующих аксессуаров непосредственно на аппарате
Спецификации

Технические характеристики

Мощность нагревателя (кВт) 43
Температура (при подаче 12°C) (°C) макс. 80
55 ° C ∆ T @ (л/ч) 600
Вес (с упаковкой) (кг) 91,2
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 880 x 680 x 860
Водонагреватель HG 43 *KAP
Водонагреватель HG 43 *KAP

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