Soluția economică pentru modernizarea mașinilor de curățare cu înaltă presiune cu apă rece existente: Generatorul nostru de apă caldă HG 43 este compatibil cu fiecare aparat de curățat cu înaltă presiune de pe piață, indiferent dacă este un dispozitiv Kärcher sau nu. De asemenea, vârsta și puterea nominală nu joacă un rol. Apa fierbinte folosită pentru curățarea la presiune înaltă economisește agent de curățare, accelerează și îmbunătățește considerabil rezultatele curățării și își demonstrează punctele forte în special în îndepărtarea murdăriei și a incrustațiilor grase și uleioase. În plus, presiunea de lucru poate fi redusă pentru a proteja suprafețele mai sensibile cu aceeași performanță de curățare. Tehnologia sofisticată a arzătorului cu o putere de ieșire de 43 kW garantează o eficiență ridicată și simultan valori scăzute ale emisiilor. Tehnologia noastră de siguranță testată cu bloc de siguranță cu presostat și protecție împotriva lipsei de apă, precum și un sistem de amortizare moale integrat pentru protejarea serpentinei de încălzire împotriva vibrațiilor, asigură o durată lungă de viață. Toate componentele dispozitivului sunt proiectate pentru funcționare continuă, în timp ce un cadru solid de țeavă face posibilă utilizarea în medii mai dure.