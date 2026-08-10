Generator apa calda HG 43 *KAP
Datorită tehnologiei eficiente și cu emisii reduse de arzător cu o putere de încălzire de 43 kW, generatorul nostru de apă caldă HG 43 transformă toate aparatele de curățare cu înaltă presiune în mașini eficiente de apă caldă.
Soluția economică pentru modernizarea mașinilor de curățare cu înaltă presiune cu apă rece existente: Generatorul nostru de apă caldă HG 43 este compatibil cu fiecare aparat de curățat cu înaltă presiune de pe piață, indiferent dacă este un dispozitiv Kärcher sau nu. De asemenea, vârsta și puterea nominală nu joacă un rol. Apa fierbinte folosită pentru curățarea la presiune înaltă economisește agent de curățare, accelerează și îmbunătățește considerabil rezultatele curățării și își demonstrează punctele forte în special în îndepărtarea murdăriei și a incrustațiilor grase și uleioase. În plus, presiunea de lucru poate fi redusă pentru a proteja suprafețele mai sensibile cu aceeași performanță de curățare. Tehnologia sofisticată a arzătorului cu o putere de ieșire de 43 kW garantează o eficiență ridicată și simultan valori scăzute ale emisiilor. Tehnologia noastră de siguranță testată cu bloc de siguranță cu presostat și protecție împotriva lipsei de apă, precum și un sistem de amortizare moale integrat pentru protejarea serpentinei de încălzire împotriva vibrațiilor, asigură o durată lungă de viață. Toate componentele dispozitivului sunt proiectate pentru funcționare continuă, în timp ce un cadru solid de țeavă face posibilă utilizarea în medii mai dure.
Caracteristici si beneficii
Durabil și robust
- Tehnologie probată în practică și foarte eficientă a arzătorului, „Fabricat în Germania”.
- Tehnologia de siguranță probată în practică de către Kärcher, garantează protecția optimă a aparatului și a utilizatorului.
- Cadrul tubular rigid oferă protecție în timpul utilizării continue în condiții grele.
Performanță crescută de curățare mulțumită apei fierbinți
- Micșorarea duratelor de curățare și reducerea costurilor cu manopera.
- Eficiență crescută la îndepărtarea uleiurilor, grăsimilor și a lubrifianților.
- Efect de distrugere a bacteriilor și protejarea suprafețelor delicate.
Deosebit de ușor de întreținut
- Acces facil la toate componentele care trebuie reparate și întreținute.
- Filtru de combustibil integrat și rezervor de combustibil detașabil pentru curățare.
Utilizare uşoară
- Operare intuitiva prin comutatorul selectiv mare cu un singur buton
- Mobilitate exemplară mulțumită roților de mari dimensiuni și a roții de virare cu frână de parcare.
- Depozitarea tuturor accesoriilor direct pe aparat.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Capacitate de încălzire (kW)
|43
|Temperatura maxima (la alimentare 12°C) (°C)
|max. 80
|55 ° C ∆ T @ (l/h)
|600
|Greutate cu ambalaj (kg)
|91,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|880 x 680 x 860
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