Стационарные аппараты высокого давления

Стационарные аппараты высокого давления – одна основа, множество сфер применения. Стационарные аппараты высокого давления Kärcher предназначены для эффективной очистки и дезинфекции в условиях ограниченного пространства.

Kärcher Горячая вода

Горячая вода

Стационарные аппараты высокого давления с масляным или газовым подогревом воды обеспечивают высокую производительность очистки и максимальную эффективность.

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Kärcher Холодная вода

Холодная вода

Стационарные аппараты высокого давления без подогрева воды – с температурой воды на входе до 85 °C и опциональной возможностью работать с несколькими струйными трубками – максимально универсальны и подходят для множества областей применения.

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Kärcher Стационарные аппараты высокого давления – одна основа, множество сфер применения.
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Created with AI (artificial intelligence)

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Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

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