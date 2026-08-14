Aparate de spălat cu înaltă presiune staționare

Aparate de spălat cu înaltă presiune staționare – o soluție, multiple zone de utilizare. Aparatele de spălat cu înaltă presiune staționare Kärcher sunt potrivite oriunde este nevoie de curățare și dezinfecție într-un mod compact și eficient.

Kärcher Apă caldă

Apă caldă

Aparatele staționare de spălat cu înaltă presiune cu apă caldă, cu încălzire pe motorină sau gaz, oferă performanțe ridicate de curățare și eficiență maximă.

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Kärcher Apă rece

Apă rece

Aparatele staționare de spălat cu înaltă presiune cu apă rece sunt extrem de flexibile, putând fi utilizate la temperaturi ale apei de până la 85 °C și, opțional, cu operare multi-lance.

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Kärcher Aparate de spălat cu înaltă presiune staționare – o soluție, multiple zone de utilizare.
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

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