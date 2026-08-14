Aparate de spălat cu înaltă presiune staționare
Aparate de spălat cu înaltă presiune staționare – o soluție, multiple zone de utilizare. Aparatele de spălat cu înaltă presiune staționare Kärcher sunt potrivite oriunde este nevoie de curățare și dezinfecție într-un mod compact și eficient.
Apă caldă
Aparatele staționare de spălat cu înaltă presiune cu apă caldă, cu încălzire pe motorină sau gaz, oferă performanțe ridicate de curățare și eficiență maximă.
Apă rece
Aparatele staționare de spălat cu înaltă presiune cu apă rece sunt extrem de flexibile, putând fi utilizate la temperaturi ale apei de până la 85 °C și, opțional, cu operare multi-lance.